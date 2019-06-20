На стройплощадке экотехнопарка в Шиесе установили веб-камеры

У инвестора проекта ЭкоТехноПарка «Шиес» нет секретов от жителей Архангельской области и всех тех, кому интересно, для чего этот объект нужен и как его собираются строить.

Поэтому прямо на территории будущего ЭкоТехноПарка установили веб-камеры. Об этом сообщает инвестор проекта, компания «Технопарк». В ближайшее время начнется трансляция с двух камер, которые круглые сутки в реальном времени будут показывать все, что происходит на объекте. Посетители официального сайта проекта shies.ru смогут сами наблюдать за ходом любых работ.

В «Технопарке» подчеркивают, что главная цель установки веб-камер и обеспечения безостановочной трансляции с площадки ЭкоТехноПарка – это продолжение конструктивного диалога с населением. Таким образом компания намерена продемонстрировать открытость своих действий.

Жители Ленского района, как и вообще любые желающие, всегда могут получить всю интересующую информацию о проекте. Для тех, кто захочет лично разобраться в устройстве будущего ЭкоТехноПарка и узнать о ходе работ по его строительству, открыли постоянные информационные центры в Яренске и на станции Шиес. Курс на открытость станет очередным шагом ко взаимопониманию с жителями региона, убеждены в «Технопарке».