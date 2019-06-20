2019-06-20T11:05:07+03:00
Общество

На стройплощадке экотехнопарка в Шиесе установили веб-камеры

Любой желающий сможет наблюдать за ходом работ
Павел ЧЕРНЫШОВ
Поделиться:
Пользователи сайта shies.ru смогут сами наблюдать за ходом любых работ.Пользователи сайта shies.ru смогут сами наблюдать за ходом любых работ.
Изменить размер текста:

У инвестора проекта ЭкоТехноПарка «Шиес» нет секретов от жителей Архангельской области и всех тех, кому интересно, для чего этот объект нужен и как его собираются строить.

Поэтому прямо на территории будущего ЭкоТехноПарка установили веб-камеры. Об этом сообщает инвестор проекта, компания «Технопарк». В ближайшее время начнется трансляция с двух камер, которые круглые сутки в реальном времени будут показывать все, что происходит на объекте. Посетители официального сайта проекта shies.ru смогут сами наблюдать за ходом любых работ.

В «Технопарке» подчеркивают, что главная цель установки веб-камер и обеспечения безостановочной трансляции с площадки ЭкоТехноПарка – это продолжение конструктивного диалога с населением. Таким образом компания намерена продемонстрировать открытость своих действий.

Жители Ленского района, как и вообще любые желающие, всегда могут получить всю интересующую информацию о проекте. Для тех, кто захочет лично разобраться в устройстве будущего ЭкоТехноПарка и узнать о ходе работ по его строительству, открыли постоянные информационные центры в Яренске и на станции Шиес. Курс на открытость станет очередным шагом ко взаимопониманию с жителями региона, убеждены в «Технопарке».

Начинается трансляция с двух камер, которые круглосуточно будут транслировать все, что там происходит на объекте.

Начинается трансляция с двух камер, которые круглосуточно будут транслировать все, что там происходит на объекте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Чем закончится русский бунт в Чемодановке
Корреспондент «КП» Роман Голованов отправился в село, где цыгане устроили побоище с русскими мужиками. Местные жители провели стихийный митинг, перекрыли трассу и призвали власть к ответу. Как живет село в разгар бунта?
Новости 24
Патрушев заявил, что виновных по делу МН17 просто "назначили"
Премьер Малайзии назвал необоснованными выводы международных следователей по MH17
Метеорологи рассказали о рекордной жаре
Япония возобновляет полеты боевых самолетов F-35A
В аэропорту Шереметьево умер турист
Ушедший в отставку глава Интерпола признался в получении взяток
Эксперт объяснил, почему турне Зеленского в Европу стоит считать провальным
Минобороны Японии: бомбардировщик России нарушил воздушное пространство страны
В Казахстане разбился самолет Ан-2: пилот погиб
СК: следствие просит заключить Василия Бойко-Великого под стражу
В Италии из-за взрыва бытового газа обрушился дом: погибли двое
Маршрутка с пассажирами перевернулась в Москве
Курс доллара обновил минимум текущего года, снизившись до 63,53 рубля
Российские ученые придумали уникальный двигатель для электромобилей
В России могут изменить нормативы платы за отопление в зависимости от этажности
МИД России: конкретных договоренностей о визите Мадуро в Россию нет
Приставам разрешат службу по контракту
Минюст назвал регионы с наибольшим числом зарегистрированных браков
Издание National Interest назвало истинную причину страха НАТО перед С-400
Трамп подтвердил намерение встретиться с Путиным и Си Цзиньпином на саммите G20
В Иране заявили о сбитом разведывательном американском беспилотнике
В Москве на МКАД и ТТК начали тестировать беспилотные автомобили
Погода в Москве на 20 июня 2019 года: жарко и без осадков
Автомобилистов предлагают штрафовать за проезд "зайцем" по платным дорогам