Как задать вопрос Владимиру Путину во время «Прямой линии» в 2019 году? Пожалуй, этот запрос за последние недели является самым популярным во всех поисковиках. Несмотря на то, что разговор с президентом уже стал традиционным и проводится ежегодно, россияне стараются достучаться до Кремля. Кто-то рассуждает о политике, кто-то хочет узнать экономические прогнозы, но больше всего просьб о помощи. Разобраться главу государства просят в самых, казалось бы, простых, но в тоже время, наболевших вопросах. В том, что местные власти в состоянии решить самостоятельно, но, почему-то не хотят.

«Прямая линия» стартует 20 июня в 12:00 по московскому времени. Транслировать ее будут в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "НТВ", "ОТР", "МИР", послушать общение с президентом можно на радиостанциях "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".

Вопросы принимаются с 9 июня и записывать жалобы россиян не перестанут вплоть до окончания программы. По состоянию на 19 июня было зарегистрировано 1 053 326 вопросов. В основном к главе государства обращаются по телефону (616 505 звонков). СМС или ММС-сообщения отправили 291 311 раз, а специальным мобильным приложением воспользовались 55 153 человека. На сайт программы поступило 49 800 обращений, а 40 557 — через соцсети, сообщает Пятый канал.

СПРАВКА КП

Как задать вопрос президенту

По телефону

8–800–200–40–40. Звонок с городских и мобильных телефонов бесплатный.

По SMS и MMS

на номер 0–40–40. Только с российского номера, отправка сообщения бесплатная.

Позвонить из-за границы

по номерам +7–499–550–40–40, +7–495–539–40–40.

Через сайт

moskva-putinu.ru.

В соцсетях

Через группы «Прямой линии» «ВКонтакте» и «Одноклассниках»

Или выйти на прямую видеосвязь со студией во время эфира через приложения «Москва – Путину» и «ОК Live».