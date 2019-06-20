Екатерина Климова поделилась секретом, как оставаться счастливой несмотря на неудачи в любви

Новость о расставании одной из самых красивых пар в нашем кино - Екатерины Климовой и Гелы Месхи стала для поклонников неприятным сюрпризом. Актеры поженились ровно четыре года назад, родили дочь Бэллу и никогда не афишировали проблемы в отношениях. Тем не менее в конце мая Климова подала заявление на развод - брак должны расторгнуть в течение месяца.

Для актрисы, у которой четверо детей в возрасте от 3 до 17 лет, этот брак был третьим. С первым мужем, ювелиром Ильей Хорошиловым, актриса рассталась в 2004 году (сейчас Хорошилов женат на звезде ситкома «Саша и Маша» Елене Бирюковой). Второй брак с коллегой по цеху Игорем Петренко распался в 2014-м, и ещё до официального развода Климова начала встречаться с Месхи, с которым познакомилась на съемках. Злые языки изначально назвали этот союз неравным: Гела на 8 лет младше жены и далеко не так востребован - говорят, зарабатывает он гораздо меньше супруги.

Тем временем, Климова и не думает грустить - в ее Инстаграме регулярно появляются жизнерадостные кадры светских выходов. И как отмечают поклонники, в последнее время актриса хорошеет день ото дня.

Екатерина Климова с детьми.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

- Катерина, поделитесь секретом, как несмотря на неудачи в любви выглядеть красивой и счастливой? - поинтересовались у звезды подписчики.

- Молча, - лаконично ответила Климова и поставила подмигивающий смайлик, чем вызвала восхищение фолловеров: «Какая достойная женщина!», «Все гениальное просто!», «Пример для всех разведённых».

Действительно, Климова никогда не жаловалась на жизнь и не давала скандальных интервью. Актриса не раз говорила, что ее счастье в детях - им она отдаёт все силы и время, а взамен получает столько положительной энергии, сколько не может дать ни один мужчина. Даже бывший муж звезды Игорь Петренко, несмотря на тяжёлое расставание, уверял, что лучшей жены и матери, чем она, просто не существует.

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