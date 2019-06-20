Александр Гамов: Все "подстроено" в Кремле? Полтора миллиона вопросов от рядовых граждан невозможно сымитировать
Александр Гамов:
- Хотел бы напомнить, что до того, как здесь начали проводить пресс-конференции, в Гостином дворе был Аукционный дом, Аукционный клуб. И обстановка была гораздо интереснее: молоток Остапа Бендера из фильма о великом комбинаторе висел, предметы интерьера необычные. Сейчас это пресс-центр, той изюминки нет. Здесь уже собрались журналисты, работает бесплатный буфет. Мы пытаемся выудить какую-то информацию.
Я с коллегами уже дал пару интервью, и я всем говорю: ребята, это не 17-я по счету пресс-конференция, а 18-я.
Михаил Антонов, радиоведущий:
- Объясните, в чем дело.
- А в том, что первое непосредственное общение Владимира Владимировича с народом было на «Прямой линии» в «Комсомольской правде». Мы ее повели в феврале 2000 года, когда Владимир Владимирович уже исполнял обязанности президента. А некоторые коллеги ведут отсчет с декабря 2001 года, когда Владимир Путин в Кремле провел в …… зале первую «прямую линию».
Еще у меня какая статистика. Рекорд проведения «прямых линий», прямого общения с народом был поставлен в 2013 году.
Александра Кочнева, радиоведущая:
- 4 часа с лишним.
Александр Гамов:
- Да, 4 часа 47 минут. А в прошлом году было 4.20.
Александра Кочнева:
- Ваши ставки на этот год, Александр?
Александр Гамов:
- Я думаю, что в районе 4 часов все-таки. Еще хотел бы напомнить, что не было «прямых линий» и пресс-конференций в 2004-м и в 2012-м.
Журналисты собираются пока не очень активно, в основном технические работники, которые будут «прямую линию» обслуживать.
Михаил Антонов:
- Александр, каждый год обязательно находятся слушатели, которые говорят, что все подстроено, на телефонах сидят специальные актеры малых и больших драматических театров.
- Все «подстроено», правильно. 1 млн. 400 тыс. вопросов.
Александра Кочнева:
- "Писали их волонтеры".
Александр Гамов:
- Я думаю, что они - те, кто так говорит- не только нас с президентом оскорбляют, но они 1 млн. 400 тыс. граждан оскорбили, которые на «Прямую линию» прислали столько вопросов.
Михаил Антонов:
- Я могу объяснить, откуда берутся такие слухи. Когда начинаются, например, прямые включения из регионов: «Мы хотим задать вопрос Владимиру Путину», - а там уже съемочная группа стоит, корреспондент с микрофоном. Значит, все это было заранее известно?
Александр Гамов:
- Ну, не миллион же съемочных групп. Это первое. Второе. Давайте посмотрим. Там съемочные группы не парадные сюжеты дают на «прямую линию» президента. Посмотрите прошлые годы, вспомните эту девочку, у которой была 4-я степень онкологии, которая, к сожалению, умерла. Я думаю, что если бы что-то было подстроено, это бы просто не пропустили в эфир. Либо Путин (он очень информированный человек) сказал бы: у вас это подстроено, закрываем ваше прямое включение. Так что верьте нам с президентом, на «прямой линии» ничего не подстроено.
Александра Кочнева:
- Мы верим. Александр, что дают в бесплатном буфете? Насколько вкуснее, чем в прошлом году?
- Я только минеральную воду взял. Поесть у меня не было времени…
ИСТОЧНИК KP.RU