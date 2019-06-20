2019-06-20T12:31:15+03:00
Общество

Алексей Шаповалов: «Строительство школ за счет частного капитала ускорит решение проблемы второй смены»

ГК «Просвещение» вышла с инициативой применения механизмов государственно-частного партнерства при возведении новых объектов инфраструктуры
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Алексей Шаповалов, вице-президент по стратегическому маркетингу ГК Просвещение. Автор фото: Михаил ПОЧУЕВ/ТАССАлексей Шаповалов, вице-президент по стратегическому маркетингу ГК Просвещение. Автор фото: Михаил ПОЧУЕВ/ТАСС
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Проблема нехватки образовательных учреждений остается достаточно острой. Число школьников увеличивается – только в завершившемся учебном году за парты сели 15,6 млн детей. А новых школ строится недостаточно для того, чтобы дать всем возможность учиться в одну смену. По данным ГК «Просвещение», ежегодно вводятся в эксплуатацию примерно 170 новых образовательных учреждений. Эту цифру можно удвоить, если привлечь к строительству частный капитал, считают в компании. В последние годы она последовательно выступает интегратором многих процессов в образовании, в том числе вышла с инициативой применения механизмов государственно-частного партнерства при возведении новых объектов инфраструктуры. Подробнее об этой инициативе рассказал вице-президент по стратегическому маркетингу ГК «Просвещение» Алексей Шаповалов.

- В чем Вы видите основную сложность, тормозящую процесс активного строительства новых школ?

- В региональных бюджетах нет средств, необходимых для окончательного решения проблемы нехватки школ. Потребность в новых образовательных учреждениях составляет примерно от 5 до 7 тысяч школ общей стоимостью около 3 трлн рублей. На федеральном уровне государство, безусловно, многое делает. Принята и реализуется программа «Школа -2025», вопрос создания новых учебных мест, особенно в селах и поселениях городского типа, проработан в разделе «Современная школа» национального проекта «Образование».

Но все равно ресурсов пока недостаточно. Поэтому мы выступили с инициативой привлечения частного капитала к строительству школ. Таким путем можно ежегодно возводить еще порядка 200 образовательных учреждений, общей стоимостью, по самой приблизительной оценке, не менее 170 млрд рублей.

- Ваша инициатива уже вылилась в какие-то конкретные проекты?

- Мы очень много времени посвятили изучению вопроса, досконально проанализировали все возможные нюансы и начали прорабатывать пилотные проекты. В частности, сейчас идет открытая дискуссия в Нижегородской области, где мы заявили о возможности создать шесть современных школ. Общая стоимость проекта оценивается в 19 млрд рублей.

- На каких условиях «Просвещение» рассчитывает привлечь к возведению школ партнеров?

- Сейчас такое строительство возможно в трех формах. Первая - это стандартная модель госзаказа, по которой школы возводятся на деньги регионов. В данном случае все риски несет инвестор и, соответственно, риск того, что регион может получить некачественный объект достаточно значительный. Например, инвестор может не уложиться в сроки или вообще обанкротиться.

Другие механизмы строительства предусмотрены законами «О концессионных соглашениях» и «О государственно-частном партнерстве». Проблема в том, что власти пока еще не готовы использовать эти модели. Дело в том, что из-за ограничений в законах ставка финансирования со стороны банков может быть для региональных институтов чрезмерно высокой. Ведь, по сути, школа как объект ничем не обеспечена, и если ее не достроят, банк не сможет вернуть вложенные средства.

- Вы считаете этот вопрос разрешимым?

- Безусловно, мы считаем, что выход есть. Уже сейчас крупные банки, в частности Сбербанк и «Газпромбанк» предлагают свои «коробочные решения» по строительству школ. Гарантами исполнения обязательств застройщиков перед инвесторами могли бы стать институты государственного развития, например «Внешэкономбанк». В этом случае стоимость заемных средств, которые выдаются на строительство школ, могла бы быть снижена. Сейчас мы пытаемся создать оптимальную конструкцию, выгодную всем заинтересованным сторонам.

- Почему «Просвещение», которое в первую очередь известно как издатель учебной литературы и разработчик цифровых программ для школы, занялось вопросами строительства?

- Мы уже давно выступаем как национальный интегратор в образовании. А в данном случае мы являемся интегратором, который предлагает строить самую современную образовательную инфраструктуру, полностью соответствующую требованиям регионов и местных работодателей. Мы начинаем с самой образовательной идеи школы – анализируем, на что ориентирован местный бизнес, в какие ВУЗы стремятся поступить учащиеся и многое другое. И тогда уже на стадии проектирования здания в него можно вложить образовательный смысл, соответствующий потребностям того или иного региона.

Мы заинтересованы в том, чтобы подобных школ появлялось как можно больше, и именно поэтому взяли на себя не свойственную, на первый взгляд, роль. Уже в настоящее время «Просвещение» помогает некоторым строительным компаниям сформулировать смысловую часть технического задания. Ведь невозможно построить абстрактную школу – только стены и потолок. Здание изначально должно соответствовать определенным целям. И очень важно, чтобы новая инфраструктура отвечала потребностям в развитии школьников и задачам государства. В этом смысле мы двигаемся полностью в фарватере национального проекта «Образование» и многих других государственных программ.

Фото: страница компании в Фейсбук.

Фото: страница компании в Фейсбук.

ИСТОЧНИК KP.RU

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