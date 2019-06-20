2019-06-20T12:39:07+03:00
Общество

Стояли против Польши 20 месяцев. В живых осталось 200 человек

В России начали показывать историю так, как надо было давно. Сделал это министр Мединский на показе докудрамы «Смоленская оборона»
Дмитрий СТЕШИН
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Министр культуры Владимир Мединский на показе фильма «Смоленская оборона».Министр культуры Владимир Мединский на показе фильма «Смоленская оборона».Фото: Дмитрий СТЕШИН
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Похожее на японское слово «докудрама», вызвало оживление в зале старейшего московского кинотеатра «Иллюзион». Несмотря на вечер буднего дня, свободных мест не было. Но министр культуры Владимир Мединский сразу же объяснил непонятное слово слушателям и зрителям:

- Докудрама – это особый жанр: вроде бы фильм документальный, но снят, как художественный. Смотреть такие фильмы особенно интересно. Только в цикле «Забытые войны России» таких фильмов 24, они посвящены самым интересным моментам нашей военной истории. И мы решили показывать такие фильмы в «Иллюзионе» по средам.

Сама стендап-лекция, мало чем отличалась от обычных лекций по истории. Разве что лектор был министром и непринужденно общался с залом. Иногда зрители хохотали, иногда погружались в молчание, вспоминали, наверное, школьные и студенческие годы:

- Кто был в Кремле в 1609 году? – строго вопрошал Министр цепко оглядывая зал.

Все стихло. Люди в зале с ужасом вжались в кресла. Отдуваться пришлось организаторам из Российского военно-исторического общества:

- Шуйский! – выкрикнул кто-то из историков, засевших в первых рядах.

Министр благосклонно кивнул, и начал быстро рисовать на планшете стены Смоленска в разрезе, выстреливая цифры и факты:

- На тот момент, это была самая большая и современная крепость в Европе. Протяженность стен – 6 километров, 38 башен, 100 миллионов кирпичей, 100 тысяч дубовых свай… Мы на строящемся мемориале под Ржевом всего тысячу свай забили, машиной! А тут – сто тысяч, руками! Крепостных, кстати, на строительстве не было. И само строительство на Руси было запрещено на время возведения Смоленской крепости, потому что весь камень везли туда.

Крепость продержалась в польской осаде почти 20 месяцев, и в конце, у нее осталось всего 200 защитников – остальные были убиты или умерли от цинги и голода. Помощь не пришла – по Руси тогда бродила Смута… На прощание, министр посетовал, что телевидение все никак не может найти место в эфирной сетке для показа цикла документальных фильмов:

- Вы же знаете, какие передачи сейчас в рейтинге – Мединский поморщился, но сдержался – не стал лишний раз называть топовые телешоу.

Министр попрощался и ушел в фойе на автограф-сессию своей книги «Стена» - про трагическое «смоленское сидение».

А сама докудрама, оказалась очень крепким во всех смыслах фильмом, в котором игровых сцен и документальных было поровну. По качеству и графике она ничем не уступала западному «костюмному» историческому кино. Плюс-в фильме имелся плотный поток исторической информации, который в такой форме подачи, сразу же записывался на подкорку. Подумалось, что такие фильмы – настоящий подарок школьникам-выпускникам. Вот только показывать их всего в одном кинотеатре и всего один раз в неделю – преступление и перед нашим прошлым, и перед будущим.

С этим надо что-то делать.

Смоленская оборона в Смутное время. 1 октября 1609 года.Памятная дата военной истории России

ИСТОЧНИК KP.RU

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