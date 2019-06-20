2019-06-20T13:13:17+03:00
Политика

Минобороны инвестирует в Сахалин более 18 миллиардов рублей

На эти средства будет построен новый госпиталь, служебные квартиры, культурно-досуговый центр, модернизирована система инженерного хозяйства существующих военных городков
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Заместитель министра обороны России Тимур Иванов в ходе визита в Сахалинскую область.Заместитель министра обороны России Тимур Иванов в ходе визита в Сахалинскую область.Фото: Министерство обороны РФ
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В ближайшие пять лет Министерство обороны России инвестирует строительство и реконструкцию нескольких социальных и культурных объектов на территории Сахалинской области.

- В течение пяти лет мы планируем инвестировать более 18 миллиардов рублей. Считаем, что этих денег вполне достаточно для создания необходимой инфраструктуры соответствующей самым высшим стандартам, предъявляемым к вооруженным силам, - заявил замминистра обороны России Тимур Иванов в ходе визита в Сахалинскую область.

По словам генерала специалисты Минобороны уже запланировали строительство на острове нового современного госпиталя (общей площадью 30 тысяч квадратных метров), служебного жилья, культурно-досугового центра, также в планах военных продолжить работу по модернизации инженерного хозяйства существующих военных городков. Их в Сахалинской области - 37.

Кстати, современный госпиталь станет первым за 50 лет объектом военной инфраструктуры на Сахалине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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