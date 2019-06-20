Цыгане начали возвращаться обратно в Чемодановку, где убили русского

Как отметили в ассоциации цыган Южного федерального округа, несколько цыганских семей, выехавших из Пензенской области к родственникам в Волгоградскую область, вернулись обратно в Чемодановку, однако в поселке говорят, что они не спешат заселяться в свои дома.

— Нельзя сказать, что кто-то из них вернулся в свой дом и начал жить нормальной жизнью, но в окрестностях Чемодановки они снова появились, — рассказал «Комсомольской правде» старожил села Юрий Агапов. — Но может быть они просто за остатками вещей приходили, или еще зачем...

Местные жители говорят, что в последние несколько дней встречали цыган в поле на окраине поселка. Якобы некоторым представителям цыганской общины больше некуда податься и они ночуют прямо в поле.

— И взрослые и дети ночуют под открытым небом, кто-то даже собрал что-то наподобие шалаша, — рассказала жительницы Чемодановки Елена И. — Звонили нашему педиатру Ольге Николаевне, просили разрешения приехать полечить детей.

Впрочем официально в чемодановскую больницу за оказанием помощи детям из цыганской общины пока не обращались.

— Они бы пришли на прием, или вызвали врача на дом, если бы кто-то из детей действительно заболел, — объяснила «Комсомолке» педиатр Ольга Шкарубо. — Раньше я почти каждый день к ним ездила, детишек лечила, но вот уже почти неделю никто не вызывает.

Сколько именно семей вернулись в Чемодановку, пока не смогли сообщить и в администрации поселка. Напомним, все цыгане уехали из поселка после массовой драки с местными. Порядка 90 домов остались пустовать, всего поселок покинуло около 650 человек.

Владимир Грушин получил смертельное ранение в драке и скончался в больнице.

Массовая драка произошла 13 июня. В результате пострадали пять человек, один из них, — 34-летний Владимир Грушин скончался в больнице, а еще один пострадавший до сих пор в реанимации. Конфликт возник между местными жителями и представителями цыганской общины, после того, как один из цыган якобы попытался изнасиловать школьницу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/714817" frameborder="0"></iframe> В Пензенской области перекрыли трассу M5.

После столкновения, жители вышли на трассу М-5 с требованием выселить из поселка всех цыган. Сейчас по делу о массовой драке арестовано 28 человек, все они — представители цыганской общины.

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