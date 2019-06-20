2019-06-20T14:31:09+03:00
Общество

Цыгане начали возвращаться обратно в Чемодановку, где убили русского

Некоторые семьи уже вернулись в Пензенскую область но заходить в свои дома они пока не спешат
Анна ГЛАДКИХ
Поделиться:
В "Чемодановке" говорят, что цыгане не спешат заселяться в свои дома.В "Чемодановке" говорят, что цыгане не спешат заселяться в свои дома.
Изменить размер текста:

Как отметили в ассоциации цыган Южного федерального округа, несколько цыганских семей, выехавших из Пензенской области к родственникам в Волгоградскую область, вернулись обратно в Чемодановку, однако в поселке говорят, что они не спешат заселяться в свои дома.

— Нельзя сказать, что кто-то из них вернулся в свой дом и начал жить нормальной жизнью, но в окрестностях Чемодановки они снова появились, — рассказал «Комсомольской правде» старожил села Юрий Агапов. — Но может быть они просто за остатками вещей приходили, или еще зачем...

Местные жители говорят, что в последние несколько дней встречали цыган в поле на окраине поселка. Якобы некоторым представителям цыганской общины больше некуда податься и они ночуют прямо в поле.

— И взрослые и дети ночуют под открытым небом, кто-то даже собрал что-то наподобие шалаша, — рассказала жительницы Чемодановки Елена И. — Звонили нашему педиатру Ольге Николаевне, просили разрешения приехать полечить детей.

Впрочем официально в чемодановскую больницу за оказанием помощи детям из цыганской общины пока не обращались.

— Они бы пришли на прием, или вызвали врача на дом, если бы кто-то из детей действительно заболел, — объяснила «Комсомолке» педиатр Ольга Шкарубо. — Раньше я почти каждый день к ним ездила, детишек лечила, но вот уже почти неделю никто не вызывает.

Сколько именно семей вернулись в Чемодановку, пока не смогли сообщить и в администрации поселка. Напомним, все цыгане уехали из поселка после массовой драки с местными. Порядка 90 домов остались пустовать, всего поселок покинуло около 650 человек.

Владимир Грушин получил смертельное ранение в драке и скончался в больнице.

Владимир Грушин получил смертельное ранение в драке и скончался в больнице.

Массовая драка произошла 13 июня. В результате пострадали пять человек, один из них, — 34-летний Владимир Грушин скончался в больнице, а еще один пострадавший до сих пор в реанимации. Конфликт возник между местными жителями и представителями цыганской общины, после того, как один из цыган якобы попытался изнасиловать школьницу.

В Пензенской области перекрыли трассу M5.

После столкновения, жители вышли на трассу М-5 с требованием выселить из поселка всех цыган. Сейчас по делу о массовой драке арестовано 28 человек, все они — представители цыганской общины.

РЕПОРТАЖ

Чем закончится русский бунт в Чемодановке

Корреспондент «КП» Роман Голованов отправился в село, где цыгане устроили побоище с русскими мужиками. Местные жители провели стихийный митинг, перекрыли трассу и призвали власть к ответу. Как живет село в разгар бунта? (подробнее)

ИНТЕРВЬЮ

Вдова убитого в Чемодановке: «Я боюсь, что цыгане вернутся и будут мстить»

Жена Владимира Грушина рассказала "КП", что происходило во время «русского бунта» (подробности)

Чем закончится русский бунт в Чемодановке.Роман ГОЛОВАНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Чем закончится русский бунт в Чемодановке
Корреспондент «КП» Роман Голованов отправился в село, где цыгане устроили побоище с русскими мужиками. Местные жители провели стихийный митинг, перекрыли трассу и призвали власть к ответу. Как живет село в разгар бунта?
Новости 24
Путин: Количество внеплановых надзорных проверок сократилось на 10%
Путин заявил, что согласился бы вновь возглавить Россию, если вернуться на 20 лет назад
Путин сравнил потери Запада и России от санкций
Путин: "У нас нет экономистов из 90-х годов"
Путин: нельзя злоупотреблять арестами в сфере экономических правонарушений
Колл -центр «Прямой линии» с Путиным подвергся хакерской атаке
Путин ответил на вопрос об освобождении заключенных в РФ украинцев
Путин: в современном мире часто используются нерыночные методы борьбы
Сотрудник торгпредства РФ погиб в ДТП в Осло
Путин ответил на вопрос о борьбе с коррупцией
Путин пообещал подумать о поддержке региональных брендов
Поместный собор Филарета восстановил Украинскую православную церковь Киевского патриархата
Путин: я против колоссальной разницы в зарплате между руководителями и рядовыми сотрудниками
На 20 июня курс евро снизился до 71,55 руб
Президент РФ ответил на вопрос о недостатке инфраструктуры в новых районах
Путин о "китовой тюрьме": "Где большие деньги, там всегда сложности"
Путин: география выезда за рубеж сотрудников МВД расширится
Путин: в России введена новая мера поддержки семей, где появился первый и второй ребенок
Путин на вопрос о санкциях со стороны Запада: Мы ни с кем не ругались
Путин о вывозе мусора: раньше никто не считал, сколько это стоит
Путин ответил на вопрос об ипотеке для многодетных семей
Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам
Найден препятствующий развитию рака желудка продукт
Алина Загитова рассказала, какой вопрос готова задать Владимиру Путину
Путин: проблема с мусором появилась не вчера, мы ее решаем
Путин рассказал о напряженной работе властей по реализации нацпроектов