2019-06-20T14:38:31+03:00
Политика

Андрей Никитин, губернатор Новгородской области: Если от наших жителей жалобы на «Прямой линии» не прозвучат, мы все равно быстро примем меры

Об этом глава региона сообщил нашему обозревателю Александру Гамову во время общения Владимира Путина с народом
Александр ГАМОВ@gamov1
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Врио губернатора Новгородской области Андрей Никитин.Врио губернатора Новгородской области Андрей Никитин.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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До Андрея Никитина, пока шла «Прямая линия», было не пробиться - он все время сбрасывал мои звонки, присылал смс: «Я не могу сейчас говорить...» И - вот наконец взял трубку... (По моей просьбе.)

- Алло, Андрей Сергеевич! Я так понял, что до любого главы региона сейчас не дозвониться, потому что вы «Прямую линию» плотно смотрите, да?

- Конечно.

- Скажите, вот как вы - в сильном напряжении сейчас пребываете?

- Я внимательно слушаю президента и те обращения, которые поступают, - мы тоже их оцениваем, потому что схожие проблемы есть и в нашем регионе.

- Например? Низкие зарплаты?

- По зарплатам, по здравоохранению, по каким-то другим проблемам – все это, к сожалению, не уникально, всем этим мы занимаемся и будем продолжать заниматься.

- Скажите, вы сильно переживаете? Вдруг и вы тоже, туда - в «Прямую линию» - попадете, ваш Великий Новгород, Новгородская область? Или вы этого не боитесь?

- Это возможно, для этого и существует «Прямая линия».

- То есть, вы не исключаете, что вы можете…

- Никто не может этого исключать.

- А сильно страшно, нет?

- Волнительно, конечно.

- Независимо от того, прозвучат там ваши адреса или нет - вы какие меры будете принимать – именно по всей проблематике станете работать?

- Скорее, продолжим эту работу. Да, мы попросим обязательно все вопросы, которые задавались из нашего региона, если можно будет, их посмотреть и по всем вдресам всю эту работу проведём.

- То есть, вы в администрации президента попросите весь список?

- Да, да, конечно.

- Здорово. Спасибо огромное.

- Спасибо вам. Рад вас слышать. До свидания.

- Взаимно!

Прямая линия с Владимиром Путиным: видеотрансляция .

Сайт kp.ru ведет онлайн-трансляцию прямой линии Владимира Путина

ИСТОЧНИК KP.RU

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