Андрей Никитин, губернатор Новгородской области: Если от наших жителей жалобы на «Прямой линии» не прозвучат, мы все равно быстро примем меры
До Андрея Никитина, пока шла «Прямая линия», было не пробиться - он все время сбрасывал мои звонки, присылал смс: «Я не могу сейчас говорить...» И - вот наконец взял трубку... (По моей просьбе.)
- Алло, Андрей Сергеевич! Я так понял, что до любого главы региона сейчас не дозвониться, потому что вы «Прямую линию» плотно смотрите, да?
- Конечно.
- Скажите, вот как вы - в сильном напряжении сейчас пребываете?
- Я внимательно слушаю президента и те обращения, которые поступают, - мы тоже их оцениваем, потому что схожие проблемы есть и в нашем регионе.
- Например? Низкие зарплаты?
- По зарплатам, по здравоохранению, по каким-то другим проблемам – все это, к сожалению, не уникально, всем этим мы занимаемся и будем продолжать заниматься.
- Скажите, вы сильно переживаете? Вдруг и вы тоже, туда - в «Прямую линию» - попадете, ваш Великий Новгород, Новгородская область? Или вы этого не боитесь?
- Это возможно, для этого и существует «Прямая линия».
- То есть, вы не исключаете, что вы можете…
- Никто не может этого исключать.
- А сильно страшно, нет?
- Волнительно, конечно.
- Независимо от того, прозвучат там ваши адреса или нет - вы какие меры будете принимать – именно по всей проблематике станете работать?
- Скорее, продолжим эту работу. Да, мы попросим обязательно все вопросы, которые задавались из нашего региона, если можно будет, их посмотреть и по всем вдресам всю эту работу проведём.
- То есть, вы в администрации президента попросите весь список?
- Да, да, конечно.
- Здорово. Спасибо огромное.
- Спасибо вам. Рад вас слышать. До свидания.
- Взаимно!
Прямая линия с Владимиром Путиным: видеотрансляция .
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ИСТОЧНИК KP.RU