2019-06-20T14:56:35+03:00
Общество

Двери открыты: Минздрав изменит правила посещения больных в реанимации

Теперь родные пациентов получат доступ в закрытые блоки и смогут их навещать, но по согласованию с врачом
Елена АКИМОВА
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Минздрав разрешил посещения пациентов в реанимацииМинздрав разрешил посещения пациентов в реанимацииФото: Евгения ГУСЕВА
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Минздрав разрешит родственникам навещать больных в реанимационных отделениях. До недавнего времени это была закрытая территория, куда имели доступ только врачи.

Теперь ситуация изменится: ведомство подготовило новые правила, документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Закон был подписан президентом еще в конце мая. Глава государства обязал все медицинские учреждения не чинить препятствий для родственных визитов.

Перед посещением родные должны будут получить разрешение заведующего отделением и лечащего врача.

Предстоит также прослушать краткий инструктаж, врачи призовут добровольно сообщить о наличии инфекционных заболеваний или других опасных болезней, которые могут навредить пациенту. Так что при наличии насморка, кашля, боли в горле, расстройства кишечника лучше отказаться от визита.Никаких справок собирать не придется, рассчитывают на личную сознательность визитеров

В реанимации нужно будет соблюдать тишину, не мешать врачам работать и, конечно же, строжайше запрещено трогать любые медицинские приборы.

Число посетителей в палате интенсивной терапии оговаривается индивидуально, но, как правило, не больше двух-трех человек. К тому же, нужно быть готовыми, что в любой момент врач может попросить покинуть блок, так как нужно провести медицинские манипуляции.

Ограничения на визиты в спецблоки оставили только для детей в возрасте до 12 лет и подгулявших посетителей

Врачи обращают вниманием, что самыми сложными обычно бывают первые сутки пациента в реанимации. Больные находятся в критическом состоянии, поэтому в этот момент посетители могут помешать. Поэтому врачи рекомендуют приходить в палату спустя первые сутки, при условии, что состояние больного стабильное

ИСТОЧНИК KP.RU

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