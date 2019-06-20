2019-06-20T15:37:21+03:00
Общество

«Владимир Владимирович, можете занять 350 тысяч?». 14 неожиданных СМС, которые пришли на прямую линию Владимира Путина

Во время Прямой линии на экранах зала, где она шла, высвечивались вопросы, присылаемые по СМС в режиме реального времени. “Комсомолка” собрала самые характерны из них [видео]
Роман ГОЛОВАНОВ
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Президент России во время телепередачи "Прямая линия с Владимиром Путиным".Президент России во время телепередачи "Прямая линия с Владимиром Путиным".Фото: REUTERS
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Сегодня, 20 июня, в Москве проходит очередная пресс-конференция президента России Владимира Путина. Во время разговора с главой государства поднималось немало тем - упрощенном получении гражданства РФ украинцами, законе о фейках, санкциях Запада, поддержке молодых семей, повышении пенсий военным пенсионерам.

Однако же, во время прямой телетрансляции на экране нередко возникали различные сообщения от людей. "КП" собрала самые неожиданные послания:

- Россия — это страна вечных экспериментов?

- Будет когда-нибудь 31 декабря нерабочим днем?

- Телевидение. Целый день Трамп и Украина. Надоели. Когда про свое говорить будут?

- Дело Голунова — что это было?

- Когда вернется крепостное право? Ждем-с помещика, который нашу деревню купит и организует рабочие места.

- Где товары РФ? Надоел китайский хлам!

- Что будем делать, когда кончатся газ и нефть?

- Скажите, что за секреты знают служащие в МВД, чтобы их не выпускать в Европу?

- Олигархи выводят деньги из РФ на оффшоры и мешают развитию страны. Они — предатели. А предателей Родины — расстреливают.

- Пожалуйста, сохраните Россию!

- Мне бы ваш личный номер телефона…

- Когда начнем думать о наших молодых, а не пополнять демографию приезжими?

- Владимир Владимирович, можете занять 350 тысяч?

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Президент РФ Владимир Путин в ходе своей ежегодной большой пресс-конференции ответил на вопрос корреспондента «Комсомольской правды» Александра Гамова про чиновников среднего и низшего звена. В частности, он объяснил, почему наш народ недоволен чиновниками. (подробности)

Прямая линия с Владимиром Путиным: видеотрансляция .

ИСТОЧНИК KP.RU

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