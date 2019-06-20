«Владимир Владимирович, можете занять 350 тысяч?». 14 неожиданных СМС, которые пришли на прямую линию Владимира Путина
Сегодня, 20 июня, в Москве проходит очередная пресс-конференция президента России Владимира Путина. Во время разговора с главой государства поднималось немало тем - упрощенном получении гражданства РФ украинцами, законе о фейках, санкциях Запада, поддержке молодых семей, повышении пенсий военным пенсионерам.
Однако же, во время прямой телетрансляции на экране нередко возникали различные сообщения от людей. "КП" собрала самые неожиданные послания:
- Россия — это страна вечных экспериментов?
- Будет когда-нибудь 31 декабря нерабочим днем?
- Телевидение. Целый день Трамп и Украина. Надоели. Когда про свое говорить будут?
- Дело Голунова — что это было?
- Когда вернется крепостное право? Ждем-с помещика, который нашу деревню купит и организует рабочие места.
- Где товары РФ? Надоел китайский хлам!
- Что будем делать, когда кончатся газ и нефть?
- Скажите, что за секреты знают служащие в МВД, чтобы их не выпускать в Европу?
- Олигархи выводят деньги из РФ на оффшоры и мешают развитию страны. Они — предатели. А предателей Родины — расстреливают.
- Пожалуйста, сохраните Россию!
- Мне бы ваш личный номер телефона…
- Когда начнем думать о наших молодых, а не пополнять демографию приезжими?
- Владимир Владимирович, можете занять 350 тысяч?
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Прямая линия с Владимиром Путиным: видеотрансляция .
ИСТОЧНИК KP.RU