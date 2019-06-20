2019-06-20T16:11:35+03:00
Происшествия

Генпрокуратура сформулировала гарантии "не быть арестованными" для бизнеса

Прокурорами отменено более 200 незаконных постановлений о возбуждении уголовного дела и предъявлении бизнесменам обвинения
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной. Фото Сергей Савостьянов/ТАССОфициальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной. Фото Сергей Савостьянов/ТАСС
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- После окончания «надзорных каникул» количество запланированных контролирующими органами проверок увеличилось почти на 100 тысяч и составило 440 тысяч. Чтобы избавить предпринимателей от избыточного контроля, прокуроры отклонили треть предложений о проведении плановых проверок. Почти 260 тысяч из 700 тысяч заявок прокуроры признали необоснованными. По той же причине не согласовано около 40 % внеплановых контрольных мероприятий, - заявил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.

По данным ведомства на особом контроле соблюдение нового моратория на проверки до 2020 года, чтобы законные интересы малого и среднего бизнеса соблюдались. Однако, что касается незаконных действий в отношении бизнеса со стороны правоохранительных органов, то ситуация остается проблемной.

"За прошлый год количество необоснованных решений органов расследования о привлечении предпринимателей к уголовной ответственности сократилось почти в два раза (с 60 до 35). Прокурорами отменено более 200 незаконных постановлений о возбуждении уголовного дела и предъявлении бизнесменам обвинения. В части избираемой меры пресечения в рамках следствия в отношении предпринимателей, за экономические преступления, если обвиняемый не скрывается от следствия, должны шире применяться меры пресечения в виде залога или домашнего ареста. Разумеется, речь не идет о хищении бюджетных средств, денег дольщиков, и других опасных посягательствах", - отметил Куренной.

Представитель Генпрокуратуры подчеркнул, что для безусловного соблюдения гарантий бизнесменов "не быть арестованными за преступления в сфере предпринимательской деятельности", необходимо четко сформулировать ее определение в УПК РФ.

"По поручению Президента России Владимира Путина Генпрокуратура России уже сформировала соответствующие предложения", - добавил спикер ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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