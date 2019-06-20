Директор "Русэнергоресурс" попал в реанимацию с ожогами после того, как пытался растопить баню розжигом для мангала

Инцидент произошел вечером 8 июня в коттеджном поселке «ЗЕЛЕНАЯ РОЩА-1» в Одинцовском районе Подмосковья. Генеральный директор ООО «Русэнергоресурс» 40-летний Иван Забуйский отдыхал в загородном доме и к вечеру захотел растопить баню. Мужчина решил не ждать пока возьмутся щепки и дрова и плеснул в печь жидкость для розжига, которую используют в мангалах.

- В районную больницу №2 в Перхушково был доставлен 40-летний Иван Забуйский с термическим ожогом тела 2 и 3 степени, площадь повреждения 30-39%. Мужчину экстренно госпитализировали в реанимацию. Как пояснил медикам сам Иван, ожоги он получил в результате неудачной попытки растопить баню средством для розжига. - рассказал КП источник в правоохранительных органах.

"Русэнергоресурс" является дочкой группы компанией "ЕСН". В свое время компания "Русэнергосбыт" была главным партнером "Транснефти" по энергосбыту. Такое партнерство приносило компании около 11 млрд рублей в год.