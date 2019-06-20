Светлана Дружинина просит 70 миллионов рублей на продолжение «Гардемаринов»

Сейчас Светлана Дружинина находится на съемках приключенческого фильма «Гардемарины-4» в Переславле, хотя еще месяц назад ее киногруппа работала в Севастополе.

Светлана Сергеевна настолько неугомонна в своей любви к бесстрашными патриотам-гардемаринами, что вчера в Министерстве культуры РФ экспертный совет по игровому кино рассматривал ее заявку на новый проект - «Гардемарины-V».

В пятой части, как мы поняли, речь пойдет о тех же событиях, что и в четвертой.

Россия в конце XVIII веке. Укрепления южных границ. Строительство Черноморского флота. В 1778 году был основан Херсон — первая кораблестроительная база, а в 1783 году началось строительство Севастополя, ставшего главной базой флота на Черном море. В основе фильма - историческая победа русских войск во II-ой Крымско-турецкой войне при Кинбурне. Герои-гардемарины помогут полководцу Александру Суворову одержать историческую победу над турками.

В итоге, Суворов разобьет турок наголову и сбросит остатки их войска в море. После сражения закажет благодарственный молебен за помощь, оказанную ему в этой победе.

В финале - под звон колоколов и троекратный залп пушек по Красной площади марширует полк черноморской морской пехоты, в рядах которого и наши герои.

В новой части будут сниматься Дмитрий Харатьян, Александр Домогаров, Михаил Мамаев, Ольга Машная и другие.

Напомним, сейчас идет работа над кинолентой «Гардемарины-4, которая является продолжение трилогии Светланы Дружининой: «Гардемарины, вперед!» (1988г.), «Виват, Гардемарины!» (1991г.) и «Гардемарины-3» (1992 г.).

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