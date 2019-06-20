2019-06-20T17:23:44+03:00
Спорт

Алину Загитову и Евгению Медведеву развели по разным этапам Гран-При в следующем сезоне

Женя приедет в Москву, а Загитова не выступит на Гран-При России
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Алина Загитова и Евгения Медведева на чемпионате мира 2019 в Сайтаме.Алина Загитова и Евгения Медведева на чемпионате мира 2019 в Сайтаме.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Международный союз конькобежцев официально опубликовал распределение фигуристов на этапы Гран-При предстоящего сезона. Миллионы фанатов российских топ-фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой интересовало - а столкнут ли двух спортсменок вновь на одном турнире в предстоящем сезоне?

Нет, звездных спортсменок решено было разделить по разным соревнованиям. Алине достался турнир во Франции и Японии, а Женя поедет на "Скейт Канада" и Гран-При России. Загитовой, соответственно, не будет в Москве в этом сезоне.

Молодые воспитанницы Этери Тутберидзе, которые переходят во взрослый возраст, получили свое распределение на этапы Гран-При.

Александра Трусова: Гран-При России и "Скейт Канада".

Анна Щербакова: "Скейт Америка" и Гран-При Китая

Алена Косторная: Гран-При Японии и Гран-При Франции.

Напомним, что в прошлом сезоне финал Гран-При выиграла японка Рика Кихира, второй стала Алина Загитова, а третьей - Елизавета Туктамышева.

СПРАВКА "КП"

Как распределили российских фигуристок на этапах Гран-При в сезоне 2019/2020

"Скейт Америка" (18-20 октября) Станислава Константинова, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева

"Скейт Канада" (25-27 октября) Евгения Медведева, Серафима Саханович, Александра Трусова

Гран-При Франции (1-3 ноября) Алена Косторная, Мария Сотскова, Алина Загитова

Гран-При Китая (8-10 ноября) Софья Самодурова, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева

Кубок Ростелекома (15-17 ноября) Евгения Медведева, Александра Трусова, Станислава Константинова

NHK Trophy (22-24 ноября) Алена Косторная, Софья Самодурова, Алина Загитова

ИСТОЧНИК KP.RU

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