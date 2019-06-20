«И это мама троих детей?!»: Дарья Сагалова похвасталась ошеломительной фигурой в купальнике

Звезда сериала «Счастливы вместе» проводит отпуск на Кипре и в Инстаграме делится с подписчиками курортными фото. На днях актриса опубликовала роскошный кадр в бикини, который открывает взгляду стройные ноги, плоский живот и тонкую талию.

- Пока все выгуливают платья на «Кинотавре», многодетная мать выгуливает все свое потомство на солнышке и море, - написала Дарья. - И скажу вам откровенно, чувствую себя ничуть не хуже!

dariasagalova Пока все "выгуливают" платья на кинотавре, многодетная мать выгуливают все свое потомство на солнышке и море

Поклонники восхитились формами актрисы, а она в комментариях призналась, что весить 53 килограмма при росте 164 см. При этом фигурой своей недовольна: мол, нормальный вес для нее — 49-50 кг.

- Пока еще вес гуляет, - добавила Сагалова. - По поводу сладкого нужно прямо рот на замок. Хочу попробовать программу — сушку (определенная система питания и тренировок. - Ред.), если будет результат напишу.

Напомним, с 2011 года Дарья замужем за предпринимателем Константином Масленниковым, с которым воспитывает троих детей. Их старшей дочери Елизавете 7 лет, средней Стефании — 3. А в апреле Сагалова стала мамой в третий раз, пол и имя ребенка пока держат в секрете.