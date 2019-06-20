2019-06-20T19:20:42+03:00
Спорт

Дерби Спартак - ЦСКА на "Кубке Матч Премьер" прокомментируют Арустамян и Журавель

Стали известны комментаторы предсезонного турнира в Австрии
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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ЦСКА и "Спартак" сыграют в Австрии.ЦСКА и "Спартак" сыграют в Австрии.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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С 26 июня в Австрии пройдет представительный турнир Кубок "Матч Премьер". В нем примут участие четыре топ-клуба Премьер-Лиги - московские ЦСКА, "Спартак", и два южных клуба - "Краснодар" и "Ростов".

Первой игрой, которая откроет турнир, станет "Спартак" - "Ростов". Она состоится 26 числа. Завершится турнир 4 июля встречей "Спартак" - "Краснодар".

Особняком во всем списке поединков стоит встреча ЦСКА и "Спартака". Столичное предсезонное дерби пройдет 30 июня и комментаторами этой игры станут Нобель Арустамян и Тимур Журавель. В этот же де в "южном дерби" сойдутся в Австрии "Краснодар" и "Ростов" и эту игру отработают Роман Нагучев и Сергей Кривохарченко.

Согласно правилам, соперники сыграют между собой три матча в один круг. И по итогам суммарно шести встреч на турнире будет определен победитель. В случае равенства очков более высокое место достанется команде с лучшей разницей голов по итогам всех трех игр турнира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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