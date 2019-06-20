Евгений Ловчев: Глушаков и Комбаров должны доказать, что они хорошие футболисты

- Прокомментируйте уход Глушакова и Комбарова из «Спартака». Найдут они клубы, как вы думаете?

- Я думаю, конечно, найдут. Это в мое время, когда футболист заканчивал играть в «Динамо», «Спартаке» или ЦСКА, то уходить куда-то в другой клуб было не принято. Времена изменились, это профессия людей, они получают большие деньги. Более того, я бы как опытный человек не советовал им заканчивать, они еще в соку находятся. А вокруг много других, которые вообще не умеют играть, по большому счету. А им надо зарабатывать деньги, кормить семьи. Это первое.

Денис Глушаков провел шесть лет в составе "Спартака".Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Второе. Мы сейчас говорим: Глушаков, Комбаров, они совсем недавно, 2 года назад, выигрывали чемпионат страны, а сейчас уже не нужны… Ребята, а чего вы только их вспоминаете? В свое время из «Спартака» уходили Титов, Тихонов, Ярцев, Гаврилов, играли в других команда. И тогда такого шума не было, откровенно говоря. Понятная вещь, что внутри футбольной команды сложилась обстановка не творческая, я бы сказал. Сегодня разговоры ведутся о том, кого куда убрать и прочее, а надо говорить о футболе. Футбол последнего года в их исполнении был неважненький. Вот руководство команды и приняло решение о том, что 32 - уже возраст, надо расставаться с ними, делать новую команду. По-моему, это даже было объявлено на совете директоров, что команда, которая выиграла чемпионат страны, себя изжила. Это совершенно нормальная вещь. А ребятам я могу посоветовать одно – идти и доказать руководству «Спартака», которое дальше с ними не захотело работать, что они хорошие футболисты. Как это и делают вседругие.

В составе «Спартака» Дмитрий стал чемпионом России и выиграл Суперкубок страныФото: GLOBAL LOOK PRESS

- Пишут, о том, что Глушакову выдали «золотой парашют» в 100 млн. рублей.

- Не знаю. Это вопрос подписания контрактов. Всегда есть две стороны. Одна – это футболист, который хочет больше заработать. И клуб, который хочет меньше ему заплатить. Не случайно появились агенты у футболистов, которые ведут за них переговоры, чтобы самим не отвлекаться от футбола. Это вопрос не кто, кто кого обманет, а кто правильнее подпишет контракт, в конце концов. Мы не знаем, сколько они заплатят. Но если так, значит клуб в данном случае подписал плохой контракт.