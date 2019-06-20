2019-06-20T20:20:34+03:00
Звезды

Светлана Дружинина: «Нам могут не дать денег на продолжение «Гардемаринов»

Известный режиссер просит у Минкульта 70 миллионов рублей на съемки новой части популярной киносаги
Татьяна ЗИМНЯЯ
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В числе соискателей на господдержку режиссер Светлана ДружинаВ числе соискателей на господдержку режиссер Светлана ДружинаФото: Олег ЗОЛОТО
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Экспертный совет при Минкульте по игровому кино рассматривает заявки на будущие кинопроекты. В числе соискателей на господдержку режиссер Светлана Дружина, которая написала сценарий к новой части о приключениях гардемаринов. Сейчас Светлана Сергеевна снимает «Гардемарины-IV». И уже задумала продолжение исторической картины о событиях в России в конце XVIII веке. Укрепление южных границ. Победа русских войск во 2-ой Крымско-турецкой войне. Присоединение Крыма. Строительство Черноморского флота.

- Да, будет продолжение. Так что, надеюсь, мы сможем показать два разных фильма об очень важном периоде в истории нашей страны.

- Вы просите у Минкульта 70 миллионов рублей на съемки продолжения...

- Но, я пока не знаю, какую сумму дадут. Может быть, вообще ничего не дадут. Экспертный совет принимает решение коллегиально. И что в итоге получится, я не знаю.

- Если ваш проект состоится, в «Гардемаринах-V» будут те же герои и те же артисты, что и в предыдущих частях: Дмитрий Харатьян, Александр Домогаров, Ольга Машная?

- Конечно, те же герои. Сейчас идут съемки 4-й части киносаги. Пока все нормально.

Сейчас Светлана Дружинина снимает «Гардемарины-4» в Перееславле, а месяц назад ее киногруппа работала в Севастополе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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