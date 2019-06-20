«Вы из какой республики, полис есть?»: Шестимесячная девочка умерла после того, как врачи «скорой» отказались ее госпитализировать

Маленькой Алие, которая на днях умерла на руках своего отца, было всего шесть месяцев. Родители девочки уверены, что во всем виноваты врачи скорой помощи. Сыпь на теле ребенка мама девочки заметила 15 июня. В тот же день женщина отвела малышку и поликлинику. «Ветрянка»: поставила диагноз участковый врач.

- Врач посоветовала мазать прыщики зеленкой, а если будет температура, то просто ее сбивать, - рассказала «КП» мама девочки Гульзина Самиева.

Но уже к вечеру малышка начала капризничать, а температура перевалила опасную отметку в 39 градусов. Перепуганные родители вызвали «скорую».

- Врач посмотрел горло и посоветовал использовать спрей. А еще прописал противовирусные свечи. В больницу, сказал, с такими симптомами не берут и опять повторил диагноз: «ветрянка», - вспоминает мама девочки.

Отец малышки сразу же побежал в аптеку. Но прописанные свечи никакого эффекта не давали. Через день, 17 июня, рано утром кроха начала задыхаться. Родители девочки снова вызвали «скорую».

- Мы врачу с самого порога не понравились.Видимо, лицами не вышли. Она сразу спросила, из какой республики мы приехали. И поинтересовалась, есть ли у нас медицинский полис. Я ответила, что уже 15 лет живу в Москве и что с документами все в порядке. Но ей все равно было. Она даже осматривать дочку толком не стала. Опять сказала про ветрянку, мол, лечитесь дальше, и ушла. Ровно через 15 минут после этого на руках мужа дочка умерла…

Женщина до последнего не верила в случившееся. Она снова позвонила в «скорую».

Маленькой Алие, которая на днях умерла, было всего шесть месяцевФото: Личный архив

- Я кричала, что дочка не дышит. Просила их быстрее приехать. Они сказали, что будут через несколько минут и попросили помочь им поднять по ступенькам аппаратуру для реанимации. Муж три раза босиком бегал на улицу. Но приехали они только через 30 минут. Было поздно, наша девочка умерла.

Гульзина 15 лет назад переехала в Москву из Киргизии. У женщины было трое детей. Алия была самой младшей. Причины смерти девочки сейчас устанавливают эксперты. Тем временем, случившимся уже заинтересовался Следственный комитет.

- По статье «причинение смерти по неосторожности» возбуждено уголовное дело, - сообщила «КП» Юлия Иванова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве.

Сейчас следователи опрашивают медиков. Обвинение пока никому не предъявлено.