Итог драфта НХЛ 2019: россиянин Подколзин выбран "Ванкувером" под номером 10

В городе Ванкувер прошла торжественная церемония драфта НХЛ. На ней клубы лиги выбирали себе талантливых молодых игроков - это традиционное ежегодное событие в Северной Америке для юных хоккеистов прошло на стадионе "Роджерс Арена".

Первый номер драфта достался американскому форварду Джеку Хьюзу, которого выбрал "Нью-Джерс Дэвилз". Он стал восьмым игроком из США, который получил такой высокий номер в драфте. Последним до него был Остон Мэттьюс в 2016 году.

Васиий Подколзин получает свитер своего нового клуба.Фото: REUTERS

В прошлом сезоне Хьюз играл в Главной юниорской лиге США, где в 24 матчах набрал 48 (12 шайб + 36 голевых передач) очков. Помимо этого он выступил на трех чемпионатах мира - юниорском, молодежном и взрослом. Итог - лишь бронза молодежного ЧМ-2019. Его новыый клуб, "Нью-Джерси", в прошедшем сезоне занял 15-е, предпоследнее место в Восточной конференции НХЛ с 72 очками.

Второй номер достался Каапо Какко из Финляндии - этого игрока забрал себе "Рейнджерс", третий номер - у канадца Кирби Даха, которого себе задрафтовал "Чикаго".

10-й номер в первом раунде драфта достался россиянину Василию Подколзину, которого себе взял "Ванкувер". Специальный советник генменеджера клуба Стэн Смил, произнося имя и фамилию нашего игрока, читал все по заготовленной шпаргалке.

Василий стал первым игроком 2001 года, дебютировавшим в КХЛ. У него - опыт выступлений за основной состав питерского СКА в Континентальной хоккейной лиге.

После завершения процесса драфта Подколзин дал свой комментарий:

Василий Подколзин в юниорской сборной России.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Очень рад, что меня выбрал «Ванкувер», надеюсь, это начало большого пути. Буду делать на поле ту работу, которую скажет тренер. Могу быть силовым форвардом, могу отдавать передачи, люблю забивать голы. Хочется считать себя снайпером.

Сам игрок намерен еще пару лет "повариться" у себя дома:

- Надеюсь, за два сезона поиграю с мужиками, обрасту мясом и приеду сюда максимально готовым. Не нервничаю из-за того, что в «Ванкувере» за последние 20 лет было мало российских игроков. В принципе, без разницы. Хочется попробовать себя в НХЛ, выиграть что-то с «Ванкувером». Ни для кого не секрет, что у меня не очень хорошее катание, буду работать над этим в следующие два года.

СПРАВКА "КП"

Полный итог первого раунда драфта НХЛ-2019

1. «Нью-Джерси» — форвард Джек Хьюз (США)

2. «Рейнджерс» — форвард Каапо Какко (Финляндия)

3. «Чикаго» — форвард Кирби Дах (Канада) 4. «Колорадо» — защитник Боуэн Байрэм (Канада)

5. «Лос-Анджелес» — форвард Алекс Тюркотт (США)

6. «Детройт» — защитник Мориц Зайдер (Германия)

7. «Баффало» — форвард Дилан Козенс (Канада)

8. «Эдмонтон» — защитник Филипп Броберг (Швеция)

9. «Анахайм» — форвард Тревор Зеграс (США)

10. «Ванкувер» — форвард Василий Подколзин (Россия)

11. «Аризона» — защитник Виктор Седерстрем (Швеция)

12. «Миннесота» — форвард Мэтт Болди (США)

13. «Флорида» — вратарь Спенсер Найт (США)

14. «Филадельфия» — защитник Кэмерон Йорк (США)

15. «Монреаль» — форвард Коул Кофилд (США)

16. «Колорадо» — форвард Алекс Ньюхук (Канада)

17. «Вегас» — форвард Пэйтон Кребс (Канада)

18. «Даллас» — защитник Томас Харли (США)

19. «Оттава» — защитник Ласси Томсон (Финляндия)

20. «Виннипег» — защитник Вилле Хейнола (Финляндия)

21. «Питтсбург» — форвард Самюэль Пулен (Канада)

22. «Лос-Анджелес» — защитник Тобиас Бьорнфот (Швеция)

23. «Айлендерс» — форвард Симон Хольмстрём (Швеция)

24. «Нэшвилл» — форвард Филип Томасино (Канада)

25. «Вашингтон» — форвард Коннор Макмайкл (Канада)

26. «Калгари» — форвард Джейкоб Пеллетье (Канада)

27. «Тампа-Бэй» — форвард Нолан Фут (США)

28. «Каролина» — форвард Райан Сузуки (Канада)

29. «Анахайм» — форвард Брэйден Трейси (Канада)

30. «Бостон» — форвард Джон Бичер (США)

31. «Баффало» — форвард Райан Джонсон (США).