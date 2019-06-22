Контракт футболиста Алана Дзагоева с ЦСКА продлен до 2021 года

21 июня футбольный клуб ЦСКА объявил о том, что с одним из главных игроков команды продлен контракт. Подпись под новым соглашением с командой поставил полузащитник Алан Дзагоев. 29-летний футболист играет за армейцев с 2008 года.

Новый контракт Дзагоева с ЦСКА подписан до 2021 года. Футболист за свою карьеру в клубе провел 342 матча и забил 75 голов. За это время он выиграл три раза чемпионат России, по четыре раза - Кубок и Суперкубок России.

После подписания нового контракта с ЦСКА Алан Дзагоев прокомментировал клубной пресс-службе новое соглашение:

- Я очень рад, что продолжу выступать за армейский клуб. ПФК ЦСКА — мой дом, я провел в команде много лет и выиграл немало трофеев. Сейчас самое главное — восстановиться, набрать игровую форму и снова приносить пользу команде. ЦСКА всегда будет первым!

За сборную России Алан Дзагоев провел 59 матчей, забив 9 голов. Летом 2018 года принял участие в чемпионате мира, сыграв два матча за национальную команду.

ЦСКА по итогам прошлого сезона занял четвертое место в Премьер-Лиге чемпионата России. И в будущем сезоне команда сыграет в групповом этапе Лиги Европы.