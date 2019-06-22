2019-06-22T14:33:12+03:00
В мире

Депутат Бундестага — о «тбилисском бунте»: «Если человек выступил в грузинском парламенте на русском языке, это не повод для уличных протестов»

Немецкий политик Армин-Паулюс Хампель дал комментарий «КП» в связи с беспорядками в Закавказье [эксклюзив kp.ru]
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Депутат Бундестага Армин-Паулюс Хампель осудил массовые беспорядки в ТбилисиДепутат Бундестага Армин-Паулюс Хампель осудил массовые беспорядки в ТбилисиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В беседе с «Комсомолкой» депутат Бундестага Армин-Паулюс Хампель осудил массовые беспорядки в Тбилиси. Напомним, они вспыхнули после визита депутата ГД РФ Сергея Гаврилова, который 20 июня выступил в грузинском парламенте на заседании Межнациональной ассамблеи православия — и, согласно протоколу, выступил с речью по-русски, заняв место спикера; это стало поводом для демонстраций, в которых пострадали сотни жителей Тбилиси.

— Отрицая право их российского гостя выступать в грузинском парламенте на русском языке, участники тбилисских уличных беспорядков нарушают право на свободу мысли и совести, прописанное в основополагающих документах ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, куда входит и Грузия — ред.) Например, если ты не знаешь немецкого в ФРГ, то можешь говорить там (в том числе выступая в Бундестаге) на своём языке. Так что мы осуждаем массовые беспорядки — как в данном случае, так и вообще, — сказал «КП» 62-летний политик от партии «Альтернатива для Германии».

По итогам митингов спикер парламента Ираклий Кобахидзе ушёл в отставку, а авиасообщение между Россией и страной Сакартвело временно приостановлено.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили уже предположила, что эти антироссийские протесты инспирированы Россией. В Грузии нашу страну обвиняют в «оккупации Абхазии и Южной Осетии»; в свою очередь, в Москве указывают, что эти республики имели такое же право отделиться от Грузии, как и та ранее — выйти из состава СССР.

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В последние пару лет наблюдался как будто бы ренессанс российско-грузинских отношений, по крайней мере на уровне простых граждан. Поездки в Тбилиси или Батуми на выходные стали повальной модой среди молодых россиян. По данным российских сервисов бронирования авиабилетов, Грузия стала самым популярным заграничным направлением для самостоятельных путешествий (туда приобретался каждый десятый билет!). Но после антироссийских митингов в Тбилиси, нападения на нашу делегацию и оскорбительных заявлений президента Грузии Саломе Зурабишвили с 8 июля вводится запрет на авиасообщение между двумя странами. Кто и что потеряет от этого? Вот цифры и факты (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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