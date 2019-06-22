"Съел пол-тарелки гречневой каши, очень по душе": Бари Алибасов записал видеообращение поклонникам

После отравления жидкостью для прочистки труб Бари Каримович постепенно приходит в себя и даже участвует в телешоу. Правда, состояние продюсера, которого на всю страну показывают в семейных трусах, чистящим золотой унитаз и произносящего несвязные предложения, вызывает у поклонников оторопь. Тем более, что на днях навестившая Алибасова врач-диетолог Марият Мухина в пух и прах разнесла методы его лечения на дому и даже вызвала "скорую" и МЧС, чтобы спасти артиста из домашнего плена. По словам Мухиной, Алибасова морят голодом, пичкают снотворным и дают дешевые лекарства, не соблюдая прописанную дозировку.

Сегодня, 22 июня, Бари Каримович решил записать видеообращение, чтобы поставить точку в этом вопросе.

- Ходят какие-то дурацкие слухи, что я голодаю. Это чушь собачья! Я здоров, чувствую себя прекрасно. Ем детское питание, о, - указал продюсер на горку с пюре и соками для грудничков. - Вчера на ночь глядя съел пол-тарелки гречневой каши, что мне наконец-то пришлось по душе.У врачей Склифосовского получаю рекомендации по питанию, у меня все прекрасно.

Изначально после выписки из Склифа сын музыканта Бари Алибасов-младший собирался отправить отца на реабилитацию в Казахстан и утверждал, что за ним в Москву даже прислали частный самолет.

- Сейчас о дальних поездках речь пока не идет, - поделился с kp.ru директор артиста Вадим Горжанкин. - Врачи сказали, что ближайшие 7-10 дней Бари Каримовичу лучше оставаться дома. К нему на дом приходит врач, там постоянно дежурит помощник Сергей Моцарь и племянник Алибасова Рудольф. Надеюсь, в ближайшее время Бари Каримович окончательно восстановится.

Отметим, что прямой связи с продюсером пока нет. Раньше всегда доступный для прессы Алибасов отключил телефон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Почувствовала удушье и вызвала скорую»: директор Алибасова рассказал о состоянии Лидии Федосеевой-Шукшиной

Директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин рассказал kp.ru подробности сегодняшнего ЧП. Напомним, под утро 80-летняя супруга Бари Каримовича Лидия Федосеева-Шукшина была экстренно госпитализирована. (подробности)

«Его пичкают снотворным и медленно убивают»: личный врач Алибасова заявила, что продюсера держат в плену

Сегодня соседи Бари Алибасова в доме №13 в Мерзляковском переулке наблюдали странную шумиху под окнами. Во двор приехали спасатели и «скорая», а вслед за ними — сотрудники полиции. Оказалось, их вызвала личный врач продюсера Марият Мухина. (подробности)