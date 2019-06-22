Трамп меняет министров обороны, как галстуки

СЕГОДНЯ ПОХВАЛИЛ, А ЗАВТРА СНЯЛ

Президент США Дональд Трамп продолжает кадровую чехарду в Пентагоне.

За минувшие 2,5 года он сменил уже троих министров обороны (Эштона Картера, Джима Меттиса, Патрика Шанахана) и вот теперь в кресло главного силовика решил усадить Марка Эспера (пока – в качестве исполняющего обязанности).

Ну с Картером все было более-менее ясно – креатура Барака Обамы. А с Меттисом и Шанаханом у Трампа случился облом, хотя обоих он перед назначением буквально заливал жирным соусом превосходных комплиментов. Но Меттис вдруг «покатил бочку» на верховного главнокомандующего, не соглашаясь с выводом войск США из Сирии и Афгана. И вылетел из Пентагона, как пробка из бутылки шампанского.

А Шанахан, оказалось, вместе с сыном поколачивал свою жену кулаками и бейсбольной битой и вляпался в шумный публичный скандал, что и не позволило Трампу сделать его «настоящим» министром обороны (он тоже был лишь исполняющим обязанности главы военного ведомства и, говорят, сам попросился в отставку).

И вот теперь – Марк Эспер. И снова Трамп в восторге закатывает глаза и захлебывается от похвал этой кандидатуры. Знающие люди в Белом доме поговаривают, что решение Трампа назначить Эспера министром обороны – это его очередная попытка подбирать тех людей, которые могли бы поддерживать его видение внешней политики США

Ну и кто же он, - этот человек с неизменными синюшными следами плохого бритья на скулах, со взглядом профессора из-под очков и тяжелой боксерской челюстью?

Дональд Трамп и Марк ЭсперФото: GLOBAL LOOK PRESS

ДОСЬЕ «КП»

Марк Томас Эспер.

Родился в 1963 году (56 лет).

До недавнего времени – министр армии США (гражданская должность в Министерстве обороны США. Министр несет ответственность за все вопросы, касающиеся армии США. Выдвигается президентом и утверждаются Сенатом.

Эспер имеет три диплома об окончании военной академии, школы управления имени Кеннеди и университета Дж. Вашингтона. Имеет степень магистра и доктора философии.

Несколько месяцев служил офицером 101-й воздушно-десантной дивизии во время войны в Персидском заливе (90-91 гг.).

Позже он командовал воздушно-десантной ротой в Европе, служил в Национальной гвардии, а также в резерве армии. Ушел в отставку в 2007 году после 10 лет военной службы.

Ну а затем протирал штаны в политических и военных кабинетах: возглавлял аппарат аналитического центра международной политики, был сотрудником сенатских комитетов, помощником сенатора, заместителем помощника министра обороны по разработке планов ведения переговоров, советником сенатора. Пару лет (с 2008 по 2010—й) Эспер пробовал найти себя в торговле - работал вице-президентом Торговой палаты США по Европе и Евразии.

Ну а затем пробился в крупную «кормушку» - стал вице-президентом по связям с государственными органами в военно-промышленной компании «Рэ йтеон»[ (это американская военно-промышленная компания, один из крупнейших поставщиков вооружения и военной техники для видов вооружённых сил США и стран союзников). Она часто проталкивает «наверх» своих ставленников-лоббистов. Эспер стал одним из них - 19 июля 2017 года Трамп выдвинул его на должность министра армии. Сенат утвердил его.

Эспер награжден медалью Минобороны США за выдающиеся заслуги. Среди его военных наград и медаль за заслуги, и бронзовая звезда, медаль "За освобождение Кувейта" полученная от Саудовской Аравии, а также значок боевого пехотинца.

Женат, имеет троих взрослых детей.

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ ИЗ ЖИЗНИ НАЗНАЧЕНЦА

В прошлом году отметился громкими заявлениями, что США к 2028 году смогут выиграть любую войну у любой страны, при этом сдерживая давление со стороны других стран. По оценкам Эспера, к этому сроку армии потребуются 500 тыс. солдат и офицеров, соответственно должна будет возрасти и численность армейского резерва и Национальной гвардии. Подготовка же тех и других, указал он, "должна стать серьезной, реалистичной и динамичной", а учения - проводиться чаще "для гарантии готовности армии к 2028 году к сражениям будущего.Более активное использование автономных систем, робототехники и искусственного интеллекта обеспечит нашим подразделениям большую смертоносную мощь, наши солдаты станут менее уязвимыми, а армия - гораздо более эффективной", - резюмировал министр. По этому поводу оппоненты Эспера ехидно замечали: «А что, Россия и Китай к 28-му году будут сидеть и ждать, когда их победят?»…

Издание The Hill, освещающее работу сената и палаты представителей Конгресса, два года подряд (2015–2016) признавало Эспера одним из ведущих корпоративных лоббистов в Вашингтоне, оказывавшим большое влияние на формирование годового оборонного бюджета США.

Некоторые авторитетные аналитики США считают, что приход Эспера меняет расклады внутри администрации Трампа. Президент противопоставляет чрезмерной воинственности советника по национальной безопасности Джона Болтона относительно «умеренную» связку госсекретаря Майка Помпео и нового военного министра. По мнению ряда политологов, назначение Эспера представляет собой аппаратную победу Помпео, с которым они являются однокашниками по Вест-Пойнту (выпуск 1986 года).

Близкие в Белому дому США политики считают, что назначение этого человека – еще один сигнал Китаю на фоне торговых войн, обвинений в кибершпионаже и напряженной обстановки в Восточно-Китайском море. Подобно своим предшественникам на посту главы Пентагона, Эспер неоднократно заявлял о необходимости сдерживать угрозу со стороны КНР и поддерживать международный порядок под руководством США.

По его же мнению, с ростом могущества Китая и России и утратой американскими вооруженными силами их преимущества США должны думать о войне нового типа в условиях конкуренции великих держав.

ДОСЛОВНО

Эспер – агентству Reuters

«Вашингтон опоздал с признанием того, что Америка окажется втянута в стратегическую конкуренцию с Китаем на долгие годы. Я изучал растущую военную мощь Пекина задолго до того, как в 2018 году Пентагон принял Национальную стратегию обороны, в которой приоритетное внимание уделялось борьбе с повстанцами в таких в местах, как Афганистан, а также противостоянию Китаю и России».