2019-06-22T17:09:33+03:00
Звезды

«Плюнул и уехал домой»: директор Сергея Пенкина рассказал о «пьяном» конфликте в аэропорту

Артиста не пустили на борт якобы из-за чрезмерных возлияний
Алена МАРТЫНОВА
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Сейчас артист вместе со своим адвокатом составляет иск к UtairСейчас артист вместе со своим адвокатом составляет иск к UtairФото: GLOBAL LOOK PRESS
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С артистом Сергеем Пенкиным, или Принцем Серебряным, как называют его поклонники, произошел очередной неприятный инцидент. И вновь певца подозревают в чрезмерной любви к алкоголю. Сегодня Пенкина не пустили на борт самолета авиакомпании Utair, который должен был совершить рейс «Москва - Минеральные Воды». По слухам, артист был пьян – засиделся в баре аэропорта из-за задержки рейса.

Правда, сам Пенкин это опровергает. По его версии, озвученной в СМИ, авиакомпания трижды переносила вылет – последний был назначен на 4 часа утра. Ждать артист не захотел: «Плюнул и уехал домой».

«Комсомольская правда» дозвонилась директору Сергея Михайловича Вадиму Колчкову.

- Все вранье! – заявил Колчков kp.ru. – Там же есть камеры, все можно проверить. Он не был пьян. Сейчас артист вместе со своим адвокатом составляет иск к Utair, мы будем судиться.

Дело в том, что вокальная школа артиста должна была лететь на гастроли – из-за переноса рейса концерт пришлось отменить.

Напомним, год назад артист тоже угодил в скандальную хронику. В июле прошлого года, отмечая Чемпионат мира по футболу, Пенкин устроил бурную вечеринку в баре, после чего уснул на лавочке и остался без часов, кольца и айфона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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