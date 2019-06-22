Без скидок на возраст: «Торпедо» уничтожило самый старый клуб мира

Самый старый клуб в мире

Английский «Шеффилд» в 2019-м году проводит специальное турне по России. Команда играет в восьмом английском дивизионе и примечательна лишь одним фактом – официальным званием самого старого клуба в мире. Коллектив был создан в 1857-м году. В Англии не все признают легитимность «Шеффилда» как главного футбольного аксакала, но на уровне ФИФА споров нет. На 150-летний юбилей в гости к команде заезжал сам король футбола Пеле, а «Шеффилд» играл против «Интера» и «Аякса», который даже победил.

«Торпедо» - первый соперник в рамках московского турне. «Чёрно-белые» приурочили игру к своему 95-летнему юбилею. Уделили внимание и о общей победе над фашизмом. 22 июня – 78-я годовщина начала Великой Отечественной войны. Перед игрой посол Великобритании Лори Бристоу отметил, что важно помнить подвиги советских и британских военнослужащих. Команды почтили память жертв минутой молчания.

Перед матчем 22 июняФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Возродить величие

Московское «Торпедо» - один из самых проблемных клубов России. Команда с великим наследим влачила жалкое существование до 2017-го года. Все изменилось, когда в клуб пришёл бизнесмен Роман Авдеев. Новый сезон «Торпедо» начнёт в ФНЛ – второй по силе лиге российского футбола. Болельщиков привлекают яркими именами. На тренерском мостике теперь возвышается Сергей Игнашевич – воспитанник торпедовской школы. В составе уже есть несколько именитых новичков. Команда подписала экс-игрока «Зенита» и «Рубина» Александра Рязанцева, было заключено соглашение с Игорем Лебеденко, ранее уже носившим чёрно-белые цвета.

Московское «Торпедо» - один из самых проблемных клубов РоссииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Важный этап в раскрутке обновлённого клуба – первый матч против зарубежного клуба за долгие годы. Пока товарищеский, но кто знает, может не за горами еврокубки?

Дождь скрасил мучения

В Москве установилась далеко не футбольная погода. Изначально матч должны были начать в 16:00, но позже встречу перенесли на два часа из-за прямой трансляции на федеральном телеканале. На счастье футболистов ровно за час до игры на стадион обрушился проливной дождь, но сам матч прошёл уже без осадков. Жара спала – играть было одно удовольствие.

В Москве установилась далеко не футбольная погода, но это не помешало "торпедовцам"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Оказалось, что даже в восьмой английской лиге умеют играть в футбол. Торпедовцы забили только один гол до перерыва. Ветеран Игорь Лебеденко удачно отметил возвращение в клуб, завершив эффектную комбинацию.

Торпедовцы забили только один гол до перерываФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Сава» в деле

Из матча изначально планировали сделать шоу. Местами у организаторов получилось. Красивого футбола было немного, а главным развлечением стало появление на поле новоиспечённого легионера «Шеффилда» Евгения Савина. Теперь уже известный блогер, автор и ведущий нашумевшей программы «Красава» коснулся мяча не больше трех раз, но всё равно был главной мишенью для болельщиков. За него в этот вечер, кажется, болели даже больше, чем за своих.

Главным развлечением стало появление на поле новоиспечённого легионера «Шеффилда» Евгения СавинаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После игры главный тренер английской команды Джексон Кирк ответил на вопрос журналиста «Комсомольской правды» относительно игры Савина и даже заявил о желании взять игрока в Англию насовсем:

«Это вполне возможно. Мы бы хотели бы подписать с Евгением Савиным полноценный контракт. В этом году в феврале Евгений приезжал в Шеффилд и провёл одну тренировку. Нам очень он понравился, мы сразу ему контракт предложили. Евгений ответил, что у него много проектов в России, поэтому отложили переговоры на следующий сезон».

Главный тренер английской команды Джексон КиркФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Болельщики не постеснялись нового тренера

Болельщики «Торпедо» не всегда выделяются с положительной стороны, но в этот вечер обошлось без глобальных происшествий. Фанатский сектор был дружелюбно настроен к англичанам, поддерживали всех соперников без исключения. Но ложку дёгтя фанаты всё же добавили. К сожалению, цензурных «зарядов» у поклонников «Торпедо» не так много.

Болельщики «Торпедо» были дружелюбно настроен к англичанамФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Торпедовцы на протяжении матча оскорбляли «Локомотив», «Динамо» и ... даже ЦСКА! Последнее особенно удивительно, учитывая, что Сергей Игнашевич лучшие годы провёл именно в армейском коллективе, но новый тренер на оскорбления не реагировал.

Игнашевич дебютировал с разгрома

Первый матч легенды российского футбола в качестве тренера завершился убедительной победой. По-другому и быть не могло. Российские футболисты после перерыва по всем параметрам превосходили своих оппонентов, англичане практически не появлялись на чужой половине поля. Пять голов – ещё не худший исход для гостей.

Сергей Игнашевич открыл тренерскую карьеру разгромом англичанФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После матча английский тренер много шутил. Наставник «Шеффилда» рассказал, что не привык к такому вниманию, а его игроки обычно выступают максимум для пятисот болельщиков.

Первый матч легенды российского футбола в качестве тренера завершился убедительной победойФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сергей Игнашевич, напротив, предстал серьёзным тренером и сразу дал понять, что такая победа ничего не значит – соперник был слишком слаб. Бывший защитник сборной России также ответил на вопрос журналиста «Комсомольской правды» о желании вернуться на поле в качестве игрока:

«Уже полностью адаптировался к роли тренера. Я закончил карьеру в 39 лет, я наигрался».

Впереди у «Торпедо» старт нового сезона в ФНЛФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Впереди у «Торпедо» старт нового сезона в ФНЛ. «Шеффилд» же ещё будет развлекаться в столице. Самый старый клуб мира неделю проведёт в Москве. Впереди у англичан по графику встречи с «Чертаново» (26 июня), ФК КФ (27 июня) и «Казанкой» (29 июня).