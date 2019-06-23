Экс-глава парламента Грузии: Спецслужбы США ведут к власти “коллективного Саакашвили”

В Грузии продолжаются антироссийские протесты. Все началось с того, что депутат Госдумы Сергей Гаврилов на ассамблее православия сел на место грузинского спикера парламента. Как говорят наши думцы, провокация была заготовлена заранее. В ответ на это президент России на время запретил авиаперелеты с Грузией.

Кто стоит за этим бунтом против русских? Об этом “КП” рассказала экс-глава парламента Грузии Нино Бурджанадзе.

- Нино Анзоровна, извечный русский вопрос - кто виноват?

- Проходящие бунты - это на 100 процентов вина нашего руководства. Вина Иванишвили и его команды. Было легко понять и предугадать, что в здании парламента нахождение российских депутатов, вызовет возмущение среди грузинского народа. Люди это восприняли, как посягательство на суверенитет и государственную целостность.

Волнения в Грузии продолжаются третий деньФото: REUTERS

- Это специальная провокация?

- Не думаю, что власть это устроила. Им это очень не выгодно. За то это огромный бонус оппозиции. Думаю, они-то специального готовили провокацию. Протест, который был первый день, проходил абсолютно искренне. Но Саакашвили и его команда все это использовали в своих целях. Ясно, что была неадекватная реакция, когда все это пришло в антироссийскую истерию. И сам депутат Гаврилов удивлен: ему показали, куда нужно сесть, и он сел. И это вылилось в протест. Это однозначная провокация оппозиции, которая использовала эмоцию населения. Все, что происходило дальше на улицах, было неадекватно. Причем тут российская оккупация? Я с сожалением отметила, что российско-грузинские отношения откинуты на несколько лет назад.

- Закрыты перелеты с Грузией. Указ подписан президентом..

- Я понимаю возмущения российской стороны. В Москве были настроения, что с Тбилиси улучшаются отношения. Особенно на бытовом уровне. Поток российских туристов вел народную дипломатию. Я предупреждала и Грузию, и Россию - не нужно впадать в иллюзии. Если туристы возвращаются из Грузии довольным - это не значит, что исчезло политическое напряжение. Постоянно нагнетается политическое противостояние. Особенно со стороны команды Саакашвили. Антироссийское движение - их главный козырь. Власть должна была налаживать отношения с Россией. Если бы у Тбилиси и Москвы был нормальный диалог, оппозиция не смогла бы оседлать бунт.

Антироссийские протесты в ГрузииФото: REUTERS

- Грузия многое потеряет от потери российских туристов?

- Туристы приносят очень большой доход для Грузии. Вообще, по торговле Россия партнер номер один для Грузии. И если после запрета полетов пойдут на другие меры, это будет серьезный удар для нашей экономики. Надеюсь, кризис углубляться не будет.

- В кто-то извне стоит за разжиганием конфликта?

- Сначала все было спонтанно. Но сейчас за этим стоят спецслужбы США, потому что идет оркестрованная работа. Все это делают, чтобы к власти пришел “коллективный Саакашвили”. На это и работают прозападные силы Грузии.

- А сам Саакашвили может вернуться в Грузию?

- Если бы он был смелым человек, на несколько месяцев сел в тюрьму, возможно, встал бы у власти. А на фоне этих протестов он может взять ситуацию в свои руки. Оппозиционные силы играют на эмоциях людей.

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