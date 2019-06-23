2019-06-23T08:25:00+03:00
Экономика

SEAFOOD EXPO RUSSIA 2019 объявляет 11 июня Днем аквакультуры

Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий пройдет в Санкт-Петербурге
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На встрече обсудят вопросы бизнеса в сфере искусственного выращивания рыбы, а также новые рынки для продукции и услуг аквакультурыНа встрече обсудят вопросы бизнеса в сфере искусственного выращивания рыбы, а также новые рынки для продукции и услуг аквакультурыФото: материалы пресс-служб
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Деловая программа второго дня III Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (SEAFOOD EXPO RUSSIA 2019), которая пройдет совместно с Международным рыбопромышленным форумом в Санкт-Петербурге будет полностью посвящена обсуждению и проработке актуальных вопросов товарного рыбоводства. Серию разноформатных деловых мероприятий организует отраслевой выставочный оператор Expo Solutions Group совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) и Евразийским Аквакультурным Альянсом.

В рамках Дня аквакультуры пройдут расширенные круглые столы с участием органов государственной власти, интегрированные в деловую программу рыбопромышленного форума и локальные практические семинары для детального обсуждения проблемных вопросов отрасли и обмена опытом.

Дискуссию на тему «Государственная политика и международный опыт в области аквакультуры» откроет заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам агропромышленного комплекса, природных ресурсов и экологии Алексей Гордеев. Модератором беседы выступит специалист датской компании Eurofish Екатерина Трибилустова. На встрече запланировано обсуждение вопросов, связанных с условиями развития бизнеса в сфере искусственного выращивания рыбы, а также новыми рынками для продукции и услуг аквакультуры.

На круглом столе «Вызовы и перспективы для развития аквакультуры как бизнеса» будут рассмотрены успешные практики отечественных региональных программ и работа рыбоводческих предприятий, опыт государственно-частного партнерства в области аквакультуры, а также правовые, финансовые и технологические аспекты рыбоводства.

Встречи меньшего формата пройдут в презентационной зоне выставки. Представители отечественных и зарубежных рыбопромышленных компаний проведут серию практических семинаров и демонстраций своей продукции и услуг, поделятся современными методами и опытом развития аквакультурных предприятий, как с технологической, так и с финансовой точки зрения. Будут подняты вопросы применения инновационных технологий, экономической конкурентоспособности продукции, кормопроизводства, повышения продуктивности объектов выращивания методами генетики и селекции. Передовым опытом поделятся ведущие специалисты по аквакультуре и производству оборудования для рыбоводства из Китая, Дании, Исландии, Норвегии, России.

В деловой программе Дня аквакультуры примут участие также представители Росрыболовства, профильного министерства Норвегии, Евразийской экономической комиссии, Союза Аквакультуры, а также российского и международного рыбоводческого бизнеса и науки.

Подробная программа Дня аквакультуры

III Международный рыбопромышленный форум и выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий пройдут с 10 по 12 июля на площадке КВЦ «Экспофорум» в Санкт-Петербурге. Ожидается участие более 300 компаний из 35 регионов России и 25 стран мира. Мероприятия посетят свыше 9000 человек. Оператор SEAFOOD EXPO RUSSIA – выставочная компания полного цикла Expo Solutions Group.

ИСТОЧНИК KP.RU

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