2019-06-23T13:34:06+03:00
Политика

Закричали про «империю» и «агрессию»? Минус миллиард!

Журналист Дмитрий Ольшанский - о том, почему Россия больше не готова и не будет терпеть оскорбления на постсоветском пространстве. А рискнувшие ее оскорбить - дорого заплатят
Дмитрий ОЛЬШАНСКИЙЖурналист
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Комментарии: comments1
Оккупация? Живите без нас, а заодно и без денегОккупация? Живите без нас, а заодно и без денегФото: REUTERS
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Абсурд - это когда человеку сначала кричат, что он враг и оккупант, а потом выражают неудовольствие насчёт того, что он почему-то не хочет пускать к этим кричащим свои оккупантские самолёты, а хочет остаться дома. Можно ли себе представить, что в России вчера стоял немецкий или американский солдат, но мы уже удручены тем, что агрессор не хочет к нам ездить?

Абсурд - это когда почти что революция начинается из-за того, что не тот депутат сел в парламенте не на тот стул. Можно ли себе представить, что Россия взбунтуется из-за того, что хоть американец, хоть араб, хоть марсианин сядет на стул спикера Думы?

Абсурд - это когда жертвой советской политики объявляется самая богатая советская республика, выходец из которой и правил империей в её самые лютые годы. Можно ли себе представить Индию или Ирландию жертвой Англии, если в это время индусы или ирландцы живут лучше, чем англичане, а премьер в Лондоне - ирландец или индус?

Между тем, все становится просто и логично, если перевернуть доску.

Если предположить, что в отношениях гегемона и жертвы, хозяина и холопа - именно русские-то и считались холопами, а хозяином был кто-то другой.

Конечно, если холоп в ответ на твои возмущенные крики и ругань бросает работу и перестаёт приносить тебе пользу - ты недоволен.

Конечно, если холоп в твоём доме самым наглым образом уселся на твоё хозяйское место - ты недоволен.

Конечно, если холопы пашут на хозяина, он всегда будет считать, что они мучают, они обманывают его, благородного человека.

Но - перефразируя советскую пословицу про Париж - "хозяева все в СССР".

Вековое заискивание и услужение русского человека целому созвездию прекрасных созданий по всему периметру границы - медленно, но верно кончается.

И теперь каждая новая истерика про "империю" и "агрессию" приносит много проблем только тем, кто её устраивает.

Закричали? Минус миллиард.

Оккупация? Живите без нас, а заодно и без денег.

И никакого больше абсурда.

Только скучный расчёт.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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