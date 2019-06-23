2019-06-23T13:38:22+03:00
В мире

Бутиной скостили срок на 10 дней

Россиянку освободят из американской тюрьмы 25 октября.
Ася ХОВАНСКАЯ
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Бутина недавно была переведена в тюрьму города Таллахасси во Флориде и занимается там преподаваниемБутина недавно была переведена в тюрьму города Таллахасси во Флориде и занимается там преподаваниемФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Осужденная в Соединенных Штатах на 18 месяцев тюрьмы Мария Бутина выйдет на свободу чуть раньше.

- Две хороших новости: адвокаты наконец смогли подать апелляцию, ее приняли к рассмотрению. И самое главное: уголовный срок Маше уже сокращен на 10 дней, она сможет выйти на свободу 25 октября, а не 5 ноября, - сообщил в своем Телеграм-канале глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Эту информацию следом подтвердило и Федеральное бюро тюрем США.

Напомним, арестованную прошлым летом россиянку обвинили в «сговоре с целью незаконной работы иностранным агентом». Как объяснила сама Мария, она признала свою вину, чтобы избежать большого срока. В апреле 2019 года суд приговорил ее к полутора годам лишения свободы. 30-летняя Бутина недавно была переведена в тюрьму города Таллахасси во Флориде и занимается там преподаванием.

- Когда все это закончится, я всерьез рассматриваю вопрос об учительской карьере в каком-либо направлении. Но пока еще рано говорить о каких-то планах, - ответила Мария на вопрос «Комсомолки», когда 30 апреля смогла пообщаться из тюрьмы по телефону.

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Осужденная россиянка рассказала о приговоре, условиях содержания и планах на будущее (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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