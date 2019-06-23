Геннадий Зюганов - о событиях в Тбилиси: Это была хорошо продуманная спецоперация

- Это Гамов Александр. Алло!

- Слушаю тебя, Саша...

- Хотел буквально коротко поделиться. Вот в Грузии - чего-то такое страшное. И заявления их президента - прямо такие нахальные. Я просто представил, как бы они при товарище Сталине себя вели?

- Нет, при товарище Сталине такого бы не было…

И сегодня, если бы было там вменяемое руководство, а не командовали бы американские цэрэушники, - там было бы все нормально.

Народ простой относится очень хорошо. Считают трагедией развал единой страны. Все, кто у нас отдыхал, - внизу, на уровне простых людей - испытывают гостеприимство.

А это - (события последних дней .- А.Г.) - хорошо продуманная спецоперация - для того, чтобы сорвать нарастающее укрепление связей, восстановление дружеских контактов. Подчёркиваю!Продуманная операция.

Что бы там ни было, они бы под руководством Саакашвили, его американских кураторов продолжали бы эту линию. Поэтому не хотят, чтобы восстанавливались у нас нормальные связи и с Грузией, и с Украиной.

Диверсия самая откровенная. И самая настоящая.

Геннадий Зюганов: «При товарище Сталине руководство Грузии так бы нахально себя не вело!» 00:00 00:00

- А вот то, что там выступили фактически против депутата от КПРФ, это имеет какое-то значение?

- Кто бы там ни был... Нашли бы другой повод. Это просто болтовня чистейшей воды.

- Вы будете - какие-то заявления по этому поводу…

- Против коммунистов выступают под руководством тех же американских разведслужб и на Украине.

Первое, что они сделали, - сносили памятник Ленина на Крещатике. А этот памятник открывал нашу экспозицию на Всемирной выставке перед войной именно в Америке. Потом его вернули. Война началась. Памятник этот восстановили и после войны. Художественное произведение. Но на этом памятнике очень любопытная надпись. «Только вместе с рабочими и крестьянами России Украина может быть свободной и независимой. В противном случае, об этом не может быть и речи».

- Хорошая запись.

- Пророческие слова Ильича.

...И на Украине многие за это (за снос памятника. - А.Г.) несут сегодня жуткую плату.

По крайней мере, то же происходит и в Грузии.

* * *

- А теперь мы, как обычно, забежим вперёд...

Скажите, пожалуйста! Вот через несколько дней, 26 июня, все мировые коммунистические и рабочие партии, прогрессивная общественность мировая, ваши сторонники, даже и противники, наверное, - будут отмечать 70-летие Геннадия Андреевича Зюганова. Вы лично…

- Мне, Саш, приятно. Ты меня на пять лет омолодил.

- Как? Серьезно? Это я не специально. У меня просто нет вашей биографии перед глазами… Это потому, что - ориентируюсь на ваши пробежки по дорожкам дома отдыха «Снегири» (загородный комплекс Управления делами Президента России, где постоянно проживает лидер КПРФ). Скажите, как вы будете встречать эту замечательную дату в мировом коммунистическом календаре?

- Я хочу поблагодарить... В Думе была организована - четыре дня - выставка "На службе народа". (Она полностью посвящена жизненному и политическому пути Зюганова. - А.Г.)

У меня сейчас вышел двухтомник, я отчитываюсь перед гражданами. Мне не стыдно им в глаза смотреть, я их никогда не обманывал.

И для меня всегда воля граждан была главным законом. Я благодарю их, что они прислушались, помогали и поддерживают. Вышел фильм очень интересный, Мария Моргун сделала на «России 24». Сегодня (в воскресенье, 23 июня. - А.Г) в 20 часов можно еще раз посмотреть.

Там сказано обо всем, чем я занимаюсь. Начиная от спорта, цветов, пасеки. У каждого есть свой интерес.

Наша семья, а у нас десять педагогов в семье, - 250 лет учительствовала. И - столько же держит пчел. А пчелы живут только у добросовестных и умных людей.

- То есть, Геннадий Зюганов…

- Я буду отмечать, да. Надеюсь, и вы нас поздравите.

- Вот, звоню... Скажите, а вы как будете - с буржуями или с трудящимися отмечать? Ведь в Думе буржуи тоже есть у вас.

- Я хочу сказать... Перед любым юбилеем не надо делить. Среди всех категорий есть те, кто патриотично настроен.

Для меня любимая Россия всегда была главной партией. Поэтому буду отмечать вместе с трудовых народом. И под его руководством.

- Скажите, а мне куда вот с партбилетом и с подарком, вы меня позвали же, куда же теперь приходить-то ? В ресторан или куда?

- Подарок можешь себе оставить. Главный подарок – доброе отношение и внимание. А так - приходи в любое время и в Думу, куда надумаешь, туда и приходи.

- И все же... Куда мне, чтобы - сесть там?.. Выпить с вами по-дружески. Куда вот?

- У тебя уже есть опыт. Вы не только выпивали и вместе со мной за цветами ухаживали.

- А!..

- Медом забавлялись. Я тебе налью рюмку хорошей водки или хорошего коньяка. Так что - заходи. Двери будут открыты.

- Ага. Геннадий Андреевич, вы, говоря о том, что ваше семья - династия учительская, - и, то есть, вы как - великий учитель в компартии, что ли?

- Ну, не просто учитель. Я руководитель. С другой стороны, я вчера проводил пленум новый - о работе партии по укреплению власти трудящихся. Зайдите на сайт. Посмотрите и почитайте. Вам многое понравится.

- Да мне всегда нравится.

- Вместе с Примаковым, Масляковым подготовили в своё время закон о народных предприятиях. Они сегодня в стране - лучшие. Не берут ни копейки у государства.

Совхоз имени Ленина, сколько бы вы думали, вчера собрал клубники? 90 тонн. Можете себе представить? Работают блестяще. Школа идеальное выглядит. Выпускной бал был. И сады. Завершаем плавательный бассейн прекрасный.

И вместе с тем рейдерские наезды опять продолжаются.

Но передайте этим мерзавцам, мы все равно добьемся! (Видимо, речь о справедливости.- А.Г.) 13-го июля будет общероссийская акция в поддержку народных предприятий, в защиту Грудинина, Бессонова...

Левченко у нас очень успешный губернатор в Иркутске. Вчера показали, как он борется с черными лесорубами. Будем защищать лучшие идеи свои и - другие.

- И завершающий вопрос. Вот своим таким бодрым голосом, бодрым здоровьем вы обязаны товарищу Ленину или своей маме, которая, я знаю, прожила чуть не до ста лет. Да?

- До 90 лет.

Я обязан, прежде всего, своему зюгановскому корню. Люди, которые всегда трудились. У нас 10 педагогов, 5 полковников, врачи, инженеры. Большой род. Приедут они и в гости. Я, как правило, приглашаю на юбилей всех.

Одновременно обязан родной Советской власти. Она всех нас выучила. У отца в семье было восемь детей. Его отец – мой дед – был первым учителем в районе. И вот он дал всем образование.

И я, когда спрашивал отца, он говорит: запомни, сын, ничего честнее и умнее Советской власти не было. Она думала о простом человеке. Ты ей обязан.

Обязан своим учителям, ректору Михалеву, первому секретарю райкома Заводского Козлову, моему главному партийному наставнику Иванову, с которым вместе в Орле открывали непрерывку и выпустили «Историю государства Российского в образах и в лицах».

Я благодарен и городу, которым занимался. И армии родной Советской, а я три года в Германии в специальной разведке служил.

Благодарен своим друзьям и товарищам, с которыми вместе воссоздавали партию. Меня всегда вдохновляли идеи справедливости, дружбы и братства. Я в этом уверен.

- Не принято заранее поздравлять. Я думаю, в принципе, вы будете о нас думать.

- Я уже дверь открыл. Приходите.

- С партбилетом? Партбилет надо нести или нет?

- Нет, вы там посмотрите, чтобы взносы были уплачены.

- Не, у меня с 91-го года взносы не плачены. Вы же знаете. Там ваша ж подпись…

- С вас придется в валюте брать.

- Геннадий Андреевич, спасибо огромное, что вы всегда откликаетесь.

- И тебе удачи. И вам всем. Я «Комсомолку» читал с детства.

- Правильно! У вас правильный выбор с детства.

- У меня… Я начинаю день с «Правды» и «Советской России». А потом вот - говорю с Гамовым.

- Правильно. Я вас обнимаю. Пока!