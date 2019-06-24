Звездное лето: Бывший муж Бузовой спустил миллион в Турции, а Боярский сам поймал обед

Анна Седокова 36-летняя экс-«Виагра» Анна Седокова проводит каникулы на греческом острове Миконос, судя по фотографиям, без своих троих детей. Казалось бы, где еще раздеваться, как не на пляже, но очередной кадр певицы в бикини возмутил подписчиков: «А когда уже фото в одежде будут?», «Вы же мать!». Видимо, после скандала с фотошопом Аня решила доказать, что все еще в отличной форме - недавно певица похвасталась кадром в красном купальнике, где ее фигура идеальна. А соседи по отелю слили в сеть снимок с тыла, на котором у звезды заметны бока и целлюлит. Пришлось оправдываться, мол, буду худеть. Правда, способ Анна выбрала нестандартный.

«Я выработала идеальную систему тренировок - нужно баловать себя бокалом шампанского или вкусной булочкой, - написала она. - Для меня идеальное время тренировок - раннее утро. Полтора часа занимаюсь и уже в 9.30 - 10 свободна. И такой хорошей девочкой себя чувствуешь, что можно сразу хвалить и любить».

Екатерина Андреева

Ведущая Первого канала Екатерина Андреева уже успела истоптать крымское побережье и избороздить просторы Черного моря. Свой отпуск 57-летняя телезвезда провела в компании старого друга Олега Газманова. Вместе они исследовали каменные хоромы в древнем пещерном городе Эски-Кермен.

ekaterinaandreeva_official Лимонно-розово-бирюзово -сине-волшебное дыхание вечера

- Такой вид не купишь ни за какие деньги! - растрогалась Андреева и выложила в соцсети несколько видеороликов, снятых дроном, - им звезда специально научилась управлять ради красивых кадров из отпуска. - Фотографировать на айфон - устаревший способ, малютка-дрон опережает по качеству и возможностям. Летит и туда, и сюда, слушается тебя, как веселый щенок. Хотя и по голове может засандалить.

Кстати, на полуострове ведущая гуляла среди отдыхающих, как говорится, без охраны. В девушке в кепке, очках и кислотных салатовых кроссовках признать звезду не смогли бы даже самые заядлые поклонники программы «Время».

Дмитрий Тарасов

Футболист и бывший муж Ольги Бузовой отдыхал в Турции вместе с женой Анастасией Костенко и годовалой дочкой Миланой, а также ребенком от первого брака с Оксаной Тарасовой - 10-летней Ангелиной. Поклонники пары остались в восторге, отметив, что Костенко в свои 25 - мудрая женщина, которая в отличие от Бузовой не запрещает мужу встречаться со старшей дочерью. Видимо, именно благодаря Насте Дмитрий Тарасов наладил отношения с первой семьей, которой когда-то задолжал алименты на сумму 15 млн рублей (!).

kostenko.94 По сравнению с любимым - мы ещё бледненькие Но, время есть

На первый взгляд Тарасовы - искушенное заграницами семейство, но от отпуска на турецком берегу все остались в восторге. Хотя Турция Турции рознь. Для своих девочек футболист арендовал просторную виллу в пятизвездочном отеле: тут тебе и белоснежный пляж, и бесчисленные бассейны с аквапарком, и детский клуб, и стол «все включено». Неделя в таком раю только по самым скромным подсчетам обошлась игроку «Локомотива» в миллион рублей.

Эвелина Бледанс

Телеведущая Эвелина Бледанс не раз повторяла: летом ей можно никуда не выезжать, ведь на просторном участке в подмосковном поселке Павлово есть все, что нужно для райского отдыха: хоромы под 400 квадратов, джакузи, а на прилегающих 14 сотках - домик для персонала, беседка с печью, пруд, теплица, баня.

bledans Моё утро!

Хотя еще пару лет назад эту красоту актриса хотела продать, чтобы не вспоминать о бывшем муже, оставившем ее с ребенком-инвалидом. Выставила особняк за 29 миллионов, но покупателей не нашлось, и Бледанс вновь вернулась к радостям сельской жизни. Тем более, что на участке звезды растет и малина, и крыжовник, и черная смородина. В теплице - огурчики-помидорчики. Но главная гордость актрисы - ухоженные клумбы с ирисами, хризантемами и жасмином. Одна беда - комары зажрали!

Михаил Боярский

Главного «мушкетера» страны редко увидишь на отдыхе: Михаил Боярский не привык делиться семейными фото. А вот сын артиста, депутат Госдумы Сергей Боярский, ведет страницу в Инстаграме. Там и появился живописный кадр с рыбалки.

«Давай, конечно, обязательно как-нибудь выберемся вместе...», «А давай после майских, а давай в конце лета, а давай осенью, а давай на следующий год…». Решительно невыносимо было продолжать в том же духе, поэтому быстро и спонтанно мы с другом вытащили отца на рыбалку, - написал Боярский-младший. - В последний раз мы с папой ловили рыбу, когда мне было 8 - с тех пор прошло больше 30 лет! Природа, лодочка, гладь воды, адреналин от поклевок, молчание в тишине, которое стоит тысячи бессмысленных разговоров...»

Главного «мушкетера» страны редко увидишь на отдыхеФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Рыбакам повезло: «Батя поймал двух щук своими руками!» Улов тут же закоптили и съели.

«Но это лишь приятное дополнение к самому главному и важному - я побыл с отцом, он побыл со мной. Это бесценно и навсегда. Папа, я тебя очень люблю», - трогательно признался взрослый сын.