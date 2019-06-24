В авариях виноваты гаишники: всякий раз, как вижу аварию, рядом обязательно их машина стоит!

- О господи! Что это у вас такое на шее?

- А, это Алешка. Сынок наш. Ему 24 скоро.

* * *

В бухгалтерии:

- Как думаешь, деньги, потраченные на корм собакам, логично списать на статью «Охранная и пожарная сигнализация»?

* * *

Инструкция по избавлению от гнева:

1. Закройте глаза.

2. Сделайте глубокий вдох-выдох.

3. Откройте один глаз.

4. Стреляйте.

* * *

- Петрович, блин! Вечно у тебя одни бабы на уме!

- Я бабтист.

* * *

По мобильному - шепотом:

- Да, я в купе, на верхней полке... Нет, не уехал... Я в шкафу.

* * *

- Соседи купили ружье! Похоже, пора с караоке завязывать...

* * *

Если кухарки управляют государством, у них всегда получается заводская столовая.

* * *

Нельзя вот так спокойно взять и уснуть, зная, что там, в холодильнике, одному пончику страшно.

* * *

Турист в деревне спрашивает у мужика:

- Как у вас забираются на этот высокий каштан, чтобы нарвать каштанов?

- Очень просто. Рекс, сюда!

* * *

Форум медиков:

- Нарезаешь мясо, кладешь на сковородку, жаришь, где-то между второй и третьей степенью ожога добавляешь овощи...

* * *

Когда пьяный и агрессивный контролер электрички возвращается домой, его семья перебегает из комнаты в комнату.

* * *

Девушка спрашивает своего парня:

- А ты будешь любить меня, даже когда я пополнею?

- А я уже...