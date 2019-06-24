В авариях виноваты гаишники: всякий раз, как вижу аварию, рядом обязательно их машина стоит!
- О господи! Что это у вас такое на шее?
- А, это Алешка. Сынок наш. Ему 24 скоро.
* * *
В бухгалтерии:
- Как думаешь, деньги, потраченные на корм собакам, логично списать на статью «Охранная и пожарная сигнализация»?
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Инструкция по избавлению от гнева:
1. Закройте глаза.
2. Сделайте глубокий вдох-выдох.
3. Откройте один глаз.
4. Стреляйте.
* * *
- Петрович, блин! Вечно у тебя одни бабы на уме!
- Я бабтист.
* * *
По мобильному - шепотом:
- Да, я в купе, на верхней полке... Нет, не уехал... Я в шкафу.
* * *
- Соседи купили ружье! Похоже, пора с караоке завязывать...
* * *
Если кухарки управляют государством, у них всегда получается заводская столовая.
* * *
Нельзя вот так спокойно взять и уснуть, зная, что там, в холодильнике, одному пончику страшно.
* * *
Турист в деревне спрашивает у мужика:
- Как у вас забираются на этот высокий каштан, чтобы нарвать каштанов?
- Очень просто. Рекс, сюда!
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Форум медиков:
- Нарезаешь мясо, кладешь на сковородку, жаришь, где-то между второй и третьей степенью ожога добавляешь овощи...
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Когда пьяный и агрессивный контролер электрички возвращается домой, его семья перебегает из комнаты в комнату.
* * *
Девушка спрашивает своего парня:
- А ты будешь любить меня, даже когда я пополнею?
- А я уже...
ИСТОЧНИК KP.RU