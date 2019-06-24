Николь Кидман отметила 52-летие, опубликовав в Инстаграме снимок топлесс

Кажется, годы не властны над Николь Кидман: актриса сохранила по-девичьи стройную фигуру и такую же тонкую талию, как в юности. Голливудская звезда по-прежнему снимается для глянцевых журналов, порой в довольно откровенном виде. Одним из таких снимков Николь поразила подписчиков в Инстаграме. Обычно актриса публикует на своей странице милые семейные снимки с дочками и мужем либо фото с красных дорожек. А тут вдруг неожиданно решила поделиться кадром фотосессии, для которой она снималась практически топлесс. Снимок появился в Инстаграме звезды сразу после ее дня рождения: 20 июня Николь отметила 52-летие.

На снимке актриса позирует в распахнутой белой блузке, под которой нет нижнего белья. Шею Николь украшает жемчужное ожерелье — и это единственное, что прикрывает ее грудь от нескромных взглядов. Кидман есть чем гордится: ее бюст выглядит идеально, живот — совершенно плоский. С такой фигурой актриса легко может позволить себе смелые фотосессии.

- Люблю белую рубашку, - подписала фото звезда.

nicolekidman Love a white shirt

Сейчас актриса продолжает сниматься в своем главном проекте последних лет — сериале «Большая маленькая ложь». Параллельно Николь готовится к большой голливудской премьере: скоро на экраны выйдет фильм «Щегол» - экранизация одноименного бестселлера Донны Тартт. Даже день рождения Кидман отпраздновала на работе. Она приступила к съемкам нового драматического сериала «Отыграть назад» режиссера Дэвида Келли. В конце съемочного дня коллеги тепло поздравили Николь: прямо на съемочную площадку вынесли большой шоколадный торт со свечками.

Дома Николь ждал еще один торт — на этот раз от ее семьи. Актриса устроила домашнюю вечеринку с дочками, 11-летней Сэнди Роуз и 8-летней Фэйт Маргарет, и мужем, кантри-певцом Китом Урбаном. Слухи о том, что в браке Николь и Кита не все гладко, то и дело появляются в американских таблоидах. В ответ актриса позирует вместе с супругом на красных дорожках и демонстрирует полную идиллию их отношений. Более того, как-то Николь призналась, мечтает подарить мужу третьего ребенка.

- Моя бабушка родила мою маму в 49 лет. А я хотела бы превзойти ее достижение, - призналась Кидман в одном из интервью. И это вполне реально - для современной медицины нет ничего невозможного. Младшую дочь Кидман Фейт родила суррогатная мать, и, возможно, третий ребёнок супругов появится на свет тем же способом.