Уругвай не смог победить Японию на Кубке Америки, сыграв вничью 2:2

Футболисты сборной Уругвая не смогли одержать победу в поединке 2 тура Кубка Америки по футболу против Японии. Поединок на стадионе "Арена-Гремио" в городе Порту-Алегри завершился вничью 2:2. Сборная Японии открыла счет в поединке и дважды вела по ходу игры, но не смогла одержать победы.

У японцев два гола забил Кодзи Миеси, отличившийся на 25-й и 59-й минутах поединка. А вот у команды Уругвая голы на свой счет записали Луис Суарес (32 минута, с пенальти) и Хосе Хименес (66).

Сборная Уругвая после двух встреч лидирует в группе С турнира, набрав 4 очка. У сборной Чили, которая идет второй - 3 балла и одна игра в запасе. Им предстоит игра против Эквадора 22 июня. У японцев - 1 очко после двух игр на турнире.

В матче 3 тура сыграют Япония - Эквадор и Уругвай - Чили. Все игры состоятся 25 июня в 2:00 по московскому времени.

Отметим, что сборная Японии уже не первый раз играет как "гость" на Кубке Америки. До этого она выступала в 1999 году и не вышла из группы. Помимо нее приглашенной на турнир командой является команда Катара. Такая практика на турнире существует с 1993 года. В разное время в Кубке Южной Америки играли Мексика, Коста-Рика, США, Ямайка, Гондурас, Панама и Гаити.

Финальный матч Кубка Америки 2019 пройдет 7 июля. Два последних турнира в 2015 и 2016 годах выигрывала команда Чили.