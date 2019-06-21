Венесуэльцы устроили "танцы с дьяволами"

Наблюдая за ситуацией в Венесуэле, складывается ощущение, что кроме политических дрязг и уличных манифестаций здесь ничего нет. Однако эта страна скрывает много настоящих культурных "жемчужин", которые ждут любителей экзотических впечатлений.

Одна из них таких редкостей - знаменитые "танцующие дьяволы" - процессии, которыми католики отмечают Праздник Тела и Крови Христовых, выпадающий на 60-й день после Пасхи. Различные группы "чертенят" существуют в разных регионах страны, всего ЮНЕСКО признает 11 подобных коллективов, но "КП" решила отправиться в самое известное "братство", как члены группы сами себя называют, в городок Сан-Франсиско-де-Яре (или просто Яре), где окунулась в древнюю смесь танца и религии.

ПОБЕДА ДОБРА НАД ЗЛОМ

Сама традиция "танцующих дьяволов" в Яре насчитывает более 250 лет. Доподлинно неизвестно, как появился этот обычай, существуют две версии. Первая рассказывает о том, как один священник, у которого не было ни денег, ни прихожан, готовых отметить Праздник Тела и Крови Христовых, в сердцах сказал: "раз нет верующих, то пусть сюда придут черти". И в тот же миг "дьяволы" появились перед церковью. Согласно второй версии, в 1740 году, когда встречаются первые упоминания о церемонии, произошла ужасная засуха, и в Яре попросили у Бога дождя. Тотчас же с неба полилась вода и весь урожай был спасен. Местные жители в благодарность решили по-особому восхвалить милость Господа и вышили костюмы "дьяволов" для праздника. В любом случае обе версии объединяет та цель, ради которой венесуэльцы наряжаются в таких "отрицательных" персонажей. Дело в том, что эти танцы в образе "подчиненных Сатаны" символизируют победу добра над злом. Ведь у входа в храм "дьяволы" разыгрывают красочное театрализованное представление, в финале которого признают своё поражение и в знак уважения склоняются к Святым Дарам, а это значит, что Вельзевул оказывается в очередной раз повержен Богом.

Самые яркие танцы проходят в городе Сан-Франсиско-де-Яре.Фото: Антон ФОКИН (собкор КП в Венесуэле)

При этом сами "танцы" начинаются с литургии, и все "дьяволы" ждут перед церковью до того момента, как в храме закончат причащать прихожан. После этого епископ выходит на улицу к одетым в костюмы жителям города. Сначала "падре" принимает клятву новых членов "братства", а потом благословляет старт процессии. Вот так, под звуки маракасов и барабанов начинают свой путь по центральным улицам Яре несколько тысяч "дьяволов", которые вместе со священниками идут к алтарям, украшенным жителями окрестных домов. Там священник произносит небольшую молитву, и процессия двигается дальше. В конце все участники церемонии опять возвращаются к церкви, откуда после благословения продолжат свой путь по всему муниципалитету. Кстати, на этой дороге "дьяволов" ждет изысканное угощение - праздничный густой суп "санкочо".

Традиции "танцующих дьяволов" насчитывается уже два с половиной века.Фото: Антон ФОКИН (собкор КП в Венесуэле)

ПРИСЯГА НА ВСЮ ЖИЗНЬ

Главная ценность "дьяволов" - это люди, которые участвуют в церемонии, ведь большинство "танцоров" - это настоящий творческий коллектив с целыми династиями.

Все роли в шествии расписаны как в армии - ни одного лишнего человека. Во главе всего действа стоит Первый Десятник - самый старый и опытный "дьявол", которому беспрекословно подчиняются и стар, и млад. За ним следуют второй и третий десятники и другие участники мужского пола. Отдельно идут девушки и женщины, которые могут участвовать в процессии, но вот украшать свои костюмы масками им запрещено. Вместо танцев дамы в основном помогают мужчинам, принося им еду и питье, и заботясь о детях.

Настенное изображение Христа и одна из ярких масок.Фото: Антон ФОКИН (собкор КП в Венесуэле)

Самое интересное, что "дьяволы" играют важную роль в праздновании даже после своей смерти. К их могилам на кладбище рано утром идут другие участники священного действа, чтобы почтить память "предков".

Попасть в это избранное общество довольно сложно, но весьма почетно. Процедура вступления в "дьяволы" напоминает настоящее посвящение в рыцари. После литургии священник выходит на площадь, и новые участники подходят к нему и дают клятву. Каждого из них "падре" спрашивает, готов ли тот хорошо исполнять свои обязанности и на какое время новичок принимает на себя этот обет. Некоторые отваживаются только на 5-10 лет, но большинство новобранцев клянется исполнять долг "дьявола" до конца жизни. При взгляде на эту трогательную традицию видно, что и дети и взрослые относятся к процедуре весьма серьезно, а в глазах после благословения священника виден настоящий восторг! Некоторые из участников выбирают участие в этой традиции как своеобразное послушание, например как благодарность Богу за излечение от тяжелой болезни.

Все роли в шествии тщательно расписаны.Фото: Антон ФОКИН (собкор КП в Венесуэле)

Среди участников шествий много маленьких детей, но зачастую они не являются настоящими "дьяволами". Согласно правилам, чтобы стать полноценным членом этой "касты" необходимо быть истинным католиком - официально сюда принимают только после первого причастия (обычно в 7-10 лет) и конфирмации (одно из церковных таинств в католицизме, аналогичное миропомазанию в православии).

СОЗДАВАЯ "ДЬЯВОЛА"

Маски для участников шествия представляют для их владельцев предмет особой гордости. Одних из лучших "дьяволов" в Яре делает Хосе Мануэль Саноха - сын легендарного Мануэля Сальвадора Санохи по прозвищу "Эль Мочо". Покойный мастер начала работать на этом поприще еще с 10 лет и именно он придумал раскрашивать костюмы яркими красками. Этот энтузиаст своего дела был настолько авторитетен в Яре, что сумел "дослужится" в иерархии до звания второго десятника!

Его сын Хосе Мануэль рассказал "КП", как происходит процесс создания масок. Сначала художник делает акриловую модель, на которую накладывает гипс. Потом плотный каркас обклеивается несколькими слоями бумаги или газет, промазанных смесью недоваренной муки, на которые уже крепятся рога. Причем эта часть маски имеет такое же значение, как погоны у военных - у первого десятника четыре рога, у второго три, у третьего тоже три, но уже меньшего размера, а рядовой "дьявол" довольствуется всего лишь двумя "отростками". В самом конце производственного процесса к голове приделывают картонные уши, и маску выставляют сушиться на солнце. Готовую модель красят уже на свой вкус и цвет.

Маски призваны поразить впечатлительных католиков и наставить на правильный путь.Фото: Антон ФОКИН (собкор КП в Венесуэле)

Помимо "головного убора" у каждого члена процессии должен быть и специальный костюм. Тут опять же как в армии - своя униформа! "Дьяволы" носят брюки и рубашки с длинными рукавами красного цвета. И конечно же в правой руке должны быть маракасы, без которых церемонию нельзя себе даже представить. Обязательным являются и кресты из пальмовых листьев, благословленные священником еще перед Пасхой во время праздника Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье).

Один из алтарей, устроенных для остановки процессии.Фото: Антон ФОКИН (собкор КП в Венесуэле)

Во всем этом "парадном костюме", да еще и с тяжелой "головой" жители Яре готовы часами танцевать и "маршировать" по улицам родного города, зачастую под палящим солнцем. Но для них это не истязание и не пытка, а настоящая радость. Ведь "танцующие дьяволы" - возможность послужить Богу и прикоснуться к древней традиции своих предков.