“У них нет подводных камней. В их игре удивляет непосредственность”: В театре “Лестница” на сцену выходят особенные артисты

- Самой младшей нашей актрисе - Алисе - 4,5 года. Это девочка с синдромом Дауна, очень способная, артистичная. А самой старшей нашей актрисе 45 лет. Это Лена, у неё ДЦП, - рассказывает преподаватель актерского мастерства Елена Гаипова.

Три года назад она создала первую в Краснодарском крае инклюзивную театральную студию “Лестница”. Сейчас в ней занимаются 35 человек. На сцену выходят люди с самыми разными особенностями - сидромом Дауна, аутизмом, ДЦП, инвалидностью по зрению… И вместе они создают совершенно особый театр: искренний и сильный.

Артисты театра “Лестница” Фото: предоставлено АНО "ИТС "Лестница"

- Принято думать, что особенные ребята не могут быть артистами: якобы, они ничего не умеют, плохо говорят, двигаются… На самом деле это чистейшие открытые души. Инклюзивный театр - это какое-то новое искусство: необычное и прекрасное, - говорит директор АНО «Инклюзивная театральная студия «Лестница» Елена Гаипова.

В студии занимаются три группы артистов - от дошкольников до взрослых. Пока самые младшие репетируют спектакль по сказке “Теремок”, средние готовят постановку по стихам поэтов Серебряного века. А старшая группа благодаря полученному президентскому гранту отправляется на гастроли по всему Краснодарскому краю.

Елена Гаипова (крайняя справа) и ее ученики Фото: предоставлено АНО "ИТС "Лестница"

- Мы покажем спектакль “Повелитель игр” - это визитная карточка нашего театра. Одна из трех пьес, вошедших в спектакль, документальная,основанная на историях самих ребят, - говорит Елена. - В старшей группе также сейчас готовится спектакль по пьесе драматурга Мартина Макдонаха “”Калека с острова Инишмаан”. Это серьёзная, психологическая драма. Она отражает жизнь людей в замкнутом пространстве, жизнь людей с ограниченными возможностями здоровья.

Артисты театра “Лестница” Фото: предоставлено АНО "ИТС "Лестница"

Для кого-то из воспитанников “Лестницы” театральная студия - хобби, возможность выбраться из четырех стен, найти друзей, стать увереннее в себе. Но многие ребята, занимаясь, открыли в себе настоящую тягу к театру, любовь к сцене. Несколько артистов, по словам Елены, серьёзно решили посвятить себя театральной деятельности.

- В средней группе у нас есть мальчик, который очень серьезно относится к театру, не пропускает ни одной репетиции, изучает все тонкости театрального искусства. Есть несколько ребят которые целенаправленно развиваются, организуют других актеров, вдохновляют их. Глядя на них и остальные начинают серьезно влюбляться в театр, - говорит педагог.

Летом артисты отправляются на гастроли по всему Краснодарскому краю. Фото: предоставлено АНО "ИТС "Лестница"

Елена Гаипова надеется, что в будущем особенные артисты смогут не только испытывать удовольствие от сцены, но и получать финансовое вознаграждение.Пусть небольшие, но для ее подопечных важно само понимание, что они занимаются любимым делом, что у них есть настоящая профессия.

Для кого-то из ребят театр - это просто хобби и возможности завести друзей, а кто-то относится к нему как к настоящему ремеслу Фото: предоставлено АНО "ИТС "Лестница"

- Это люди с чистой и открытой душой. Они очень искренние, у них нет подводных камней. В их игре удивляет непосредственность. Особенные актеры играют как-то по-другому, - уверена Елена.

Кстати, название театра - “Лестница” - выбрано не случайно.

- Лестница - это преодоление. Когда ребята только приходят к нам, они бывают очень замкнутыми: некоторые говорят очень тихо, некоторые вообще говорить не могут. И для них “Лестница” - это путь к исполнению мечты, - говорит Елена Гаипова.