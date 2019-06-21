2019-06-21T13:05:24+03:00
Происшествия

В Москве с вертолета 2,5 часа тушили мусор на заброшенном автосервисе

Огонь быстро распространился на территорию в 250 квадратных метров [видео]
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Для тушения пожарные привлекли служебный вертолет.Для тушения пожарные привлекли служебный вертолет.
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Около 10 утра в столице начался пожар в гаражах на проспекте Вернадского. На место сразу же выехали пожарные, на ликвидацию возгорания у них ушло почти 2,5 часа.

- В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре. Наши коллеги выехали по адресу: проспект Вернадского, владение 10А. Там произошло загорание строительного мусора, - рассказали "КП" в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

Как удалось выяснить, пожар возник на заброшенном автосервисе. Гаражи там примыкают друг к другу, горы мусора. В столице еще и жара +30 градусов. Достаточно было искры, площадь пожара быстро увеличилась до 250 квадратных метров. Пришлось усилить работу спасателей — на проспект Вернадского приехали дополнительно 6 машин и даже был направлен вертолет Московского авиационного центра. Всего работало 40 пожарных.

- В 11.56 пожар был локализован, а в 12.26 — полная ликвидация, - сказали спасатели.

Известно, что в момент возгорания на месте не было людей. Информация о пострадавших не поступала, за медицинской помощью никто не обращался.

Пожар на мусорной свалке на юге Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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