За одного битого медведя двух кабанов дают: утверждены размеры ущерба за незаконную охоту

Помните, удава из советского мультика, который в попугаях был гораздо длиннее, чем в мартышках?

Теперь появилась новая возможность сравнить между собой животных разных видов. Только речь уже идет о чем-то более важном, чем длина шага - а именно: о ценности жизни. 21 июня вступило в силу постановление российского правительства, которое устанавливает таксу ущерба за незаконный отстрел зверей во время охоты.

Почему это важно? В России действует 258-я статья Уголовного кодекса «Незаконная охота». По ней установлено, что за причинение крупного ущерба (от 40 тысяч рублей) государство может посадить браконьера на срок до двух лет, а за особо крупный ущерб (от 120 тысяч рублей) - на срок от трех до пяти лет.

Отсюда следует, что настрелять себе на максимальный срок горе-охотники могут, убив четырех кабанов, двух медведей или одного зубробизонов.

А вот сколько это будет в попугаях, постановление не уточняет. В наших северных краях они водятся разве что в клетках.

ПАМЯТКА ОХОТНИКА

Сравнительная стоимость диких животных (в тыс. руб.)

Зубробизон - 180

Снежный баран - 100

Лось, сибирский горный козел, овцебык - 80

Благородный олень - 70

Пятнистый олень, лань, туры, сайгак, кабарга - 60

Медведи - 60

Косули, муфлон, серна - 40

Рысь - 40

Кабан, дикий северный олень - 30

Соболь, выдра, росомаха - 15

Барсук - 12

Сурки, бобры, куницы, харза - 6

Глухари - 6

Тетерев, фазаны, улары, саджа - 2

Песец, корсак, дикие кошки, норки, зайцы, дикий кролик - 1

Гуси, казарки - 1

Утки, рябчик, куропатки, кеклик, голуби, лысуха, вальдшнеп - 0,6

Горностай, солонгой, ласка, ондатра, хори, колонок, белки, бурундуки, летяга - 0,5

Енот-полоскун - 0,2

Перепела, пастушок, обыкновенный погоныш, коростель, камышница, чибис, тулес, хрустан, камнешарка, турухтан, травник, улиты, мородунка, веретенники, кроншнепы, бекасы, дупеля, гаршнеп, горлицы - 0,2

Кроты, водяная полевка, хомяки, суслики - 0,1

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Правительство определилось, как считать ущерб при незаконной охоте

Как стало известно редакции «Комсомольской правды», в правительстве подписано Постановление «об утверждении такс и методики исчисления крупного и особого крупного ущерба для целей статьи 258 УК РФ». Речь идет об ущербе при проведении незаконной охоты. (подробности)