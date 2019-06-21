За одного битого медведя двух кабанов дают: утверждены размеры ущерба за незаконную охоту
Помните, удава из советского мультика, который в попугаях был гораздо длиннее, чем в мартышках?
Теперь появилась новая возможность сравнить между собой животных разных видов. Только речь уже идет о чем-то более важном, чем длина шага - а именно: о ценности жизни. 21 июня вступило в силу постановление российского правительства, которое устанавливает таксу ущерба за незаконный отстрел зверей во время охоты.
Почему это важно? В России действует 258-я статья Уголовного кодекса «Незаконная охота». По ней установлено, что за причинение крупного ущерба (от 40 тысяч рублей) государство может посадить браконьера на срок до двух лет, а за особо крупный ущерб (от 120 тысяч рублей) - на срок от трех до пяти лет.
Отсюда следует, что настрелять себе на максимальный срок горе-охотники могут, убив четырех кабанов, двух медведей или одного зубробизонов.
А вот сколько это будет в попугаях, постановление не уточняет. В наших северных краях они водятся разве что в клетках.
ПАМЯТКА ОХОТНИКА
Сравнительная стоимость диких животных (в тыс. руб.)
Зубробизон - 180
Снежный баран - 100
Лось, сибирский горный козел, овцебык - 80
Благородный олень - 70
Пятнистый олень, лань, туры, сайгак, кабарга - 60
Медведи - 60
Косули, муфлон, серна - 40
Рысь - 40
Кабан, дикий северный олень - 30
Соболь, выдра, росомаха - 15
Барсук - 12
Сурки, бобры, куницы, харза - 6
Глухари - 6
Тетерев, фазаны, улары, саджа - 2
Песец, корсак, дикие кошки, норки, зайцы, дикий кролик - 1
Гуси, казарки - 1
Утки, рябчик, куропатки, кеклик, голуби, лысуха, вальдшнеп - 0,6
Горностай, солонгой, ласка, ондатра, хори, колонок, белки, бурундуки, летяга - 0,5
Енот-полоскун - 0,2
Перепела, пастушок, обыкновенный погоныш, коростель, камышница, чибис, тулес, хрустан, камнешарка, турухтан, травник, улиты, мородунка, веретенники, кроншнепы, бекасы, дупеля, гаршнеп, горлицы - 0,2
Кроты, водяная полевка, хомяки, суслики - 0,1
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Правительство определилось, как считать ущерб при незаконной охоте
Как стало известно редакции «Комсомольской правды», в правительстве подписано Постановление «об утверждении такс и методики исчисления крупного и особого крупного ущерба для целей статьи 258 УК РФ». Речь идет об ущербе при проведении незаконной охоты. (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU