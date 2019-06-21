2019-06-21T14:57:47+03:00
Экономика

Предприниматель Бойко-Великий арестован судом до 19 августа

Пять икон не спасли основателя компании "Рузское молоко"
Владимир НИКОЛАЕВ
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Бизнесмен Василий Бойко-Великий, обвиняемый в хищении денежных средств, перед избранием меры пресечения в Басманном суде. Фото Владимир Гердо/ТАССБизнесмен Василий Бойко-Великий, обвиняемый в хищении денежных средств, перед избранием меры пресечения в Басманном суде. Фото Владимир Гердо/ТАСС
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Басманный суд арестовал на 2 месяца основателя компании «Рузское молоко» предпринимателя Василия Бойко-Великого. Сидеть ему как минимум до 19 августа. Решение суда он встретил стоя, облаченный в расшитый белый кафтан и в окружении 5 икон. В зале находились и дети предпринимателя — две дочери и сын.

Помимо Бойко-Великого по делу о хищениях в банке «Кредит Экспресс» (в марте 2018-го у него отозвана лицензия и сейчас введен конкурсный управляющий) проходит еще 6 человек. Общий объем похищенного — 180 млн руб и около $1 млн. Однако из 31 эпизода дела пока лишь один следствие напрямую связывает с молочным королем, правда, немаленький — на $ 500 тыс.

Сам предприниматель свою вину не признал. Он напомнил суду, что уже находится под залогом в 50 млн рублей по делу о мошенничестве с покупкой земельных участков в Рузском районе (оно тянется еще с 2007 г., бизнесмен скупил у селян 25 тыс га). И предложил распространить этот залог и на новое дело, а его самого отпустить.

Однако суд на это не пошел. Не повлияло на вердикт и наличие положительных характеристик от Олимпийского комитета России и РПЦ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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