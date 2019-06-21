Мини-Олимпиада в Минске: Россия будет побеждать под своим флагом

21 июня в белорусской столице стартуют II Европейские игры. Девять дней Минск будет жить спортом. В программе соревнований - 15 различных видов спорта, в некоторых даже разыгрываются олимпийские лицензии.

Игры могли пройти в России

Первые Европейские игры в истории прошли в 2015-м году в Баку. Следующий турнир мог состояться в нескольких российских городах. Претендентами называли Казань и Сочи, но из-за крупного допингового скандала России запретили проводить спортивные соревнования.

В итоге у минской заявки практически не было конкурентов. Президент страны Александр Лукашенко ещё в 2016-м году подчёркивал, что нагрузка на бюджет будет минимальной. Проведение турнира, по его словам, должно было обойтись максимум в 50 миллионов долларов. Позже сумма увеличилась практически в два раза.

Игры в экономном варианте

Пока будущее Европейских игр вызывает вопросы. Если сравнивать с турниром в Баку, то в Минске будет вместо тридцати спортивных дисциплин всего пятнадцать. Полностью исключены из программы все водные виды спорта, а также зрелищный пляжный волейбол и маунтинбайк.

Престиж турнира повышает статус квалификации на Олимпиаду в Токио в следующем году. Спортсмены смогут заработать важные баллы в восьми видах спорта, которые помогут поехать в японскую столицу в 2020-м году.

Минск накануне открытия вторых Европейских игр. Фото Сергей Бобылев/ТАСС

Главные звёзды из России

Россия уверенно выиграла медальный зачёт на Европейских играх в Баку. Тогда наши спортсмены завоевали 79 золотых медалей - треть высших наград всего турнира. На сей раз ожидается схожее доминирование. У России - самая обширная делегация на играх.

Самые известные и популярные спортсмены в составе команды - художественные гимнастки Дина и Арина Аверины. Сёстры-красавицы едут на турнир в статусе абсолютных чемпионок мира. Большое внимание будет уделено и сборной по борьбе. Российским борцам часто нет равных в мире, в Европе они должны доминировать. В составе команды выделяется знаменитый олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев.

На турнир под российским триколором

Лёгкая атлетика будет представлена в Минске в десяти дисциплинах. Ранее представители организационного комитета турнира подтвердили, что никаких ограничений для российских легкоатлетов в связи с допинговыми скандалами не планируется. Европейские игры станут первым международным турниром впервые за долгое время, на котором российские представители лёгкой атлетики смогут выступать под родным флагом и не прятать символику страны. В случае победы будет играть гимн России.

Спортсмены из России перед церемонией поднятия флага вторых Европейских игр "Минск-2019". Фото Сергей Бобылев/ТАСС

Где смотреть

Телеканал «Матч ТВ» приобрёл права на показ турнира в полном объёме. Соревнования будут транслироваться не только на федеральном канале, но и на тематических. Европейские игры будут доступны на телеканалах «Матч! Арена», «Матч! Игра» и «Матч! Боец».