Тайны Спящего льва и вечная мерзлота в жару

От барханов до альпийских лугов

Подняться в феврале на Бештау, меняя футболку на теплую куртку и обратно, увидеть парящих под ногами орлов и Эльбрус во всей красе, а в июне прийти на ту же гору любоваться гигантскими реликтовыми маками.

В сентябре топтать кроссовками валуны Каменного хаоса на Стрижаменте и думать о том, что где-то тут босыми ногами ходил доисторический человек.

Пробовать соль на скрипучих берегах Соленого озера под Светлоградом в августе, любоваться коврами степных пионов по берегам Сенгилеевского водохранилища в мае, следить за кудрявыми и розовыми пеликанами на озере Маныч-Гудило в апреле.

Природа Ставрополья привлекает туристов в любое время года. Кроме полей пшеницы и рапса, здесь можно встретить песчаные барханы, разнотравные душистые степи, лесистое предгорье и альпийские луга, природные заказники и памятники природы, интересующие туристов и ученых.

Задача, которую ставит правительство края перед министерствами туризма и природных ресурсов, - открыть доступ к заповедным уголкам и в то же время позаботиться об их сохранности, не допустить разрушения, сберечь для будущих поколений. Экологический туризм, считают в министерстве туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края, позволяет соблюсти баланс между желанием увидеть красоту родной природы и возможностью ее охранять.

Не случайно этот формат в Стратегии развития туризма в Ставропольском крае, принятой до 2030 года, назван в числе перспективных. Работа по его продвижению проходит в соответствии с краевой программой «Туристско-рекреационный комплекс», утвержденной постановлением правительства СК в декабре прошлого года.

В экопарк - ходить по шишкам!

С конца июня в поселке Капельница (Железноводск) заработает экопарк «Баталинский». Жители поселка хорошо знают территорию вокруг знаменитой Баталинской пещеры, вход в которую застилают тонкие струйки капающей воды из источника, и любят здесь отдыхать. Но теперь общение с природой пройдет цивилизованно. Как рассказали в минтуризма, на территории Баталинского заказника и, соответственно, экопарка, находятся сразу несколько памятников природы: минеральный источник, открытый в 1856 году ботаником Федором Баталиным, сама пещера, Лермонтовский водопад (где Печорин поил своего коня в повести «Княжна Мери»), три скалы необычной формы и два живописных озера - Лермонтовское и Горько-соленое.

Для создания экопарка рабочие очистили озера от ила и мусора, спилили аварийные деревья, обустроили подсветку пещеры и ландшафтное освещение по всему парку, сделали прогулочные дорожки. Для любителей массажа приготовили тропу с участками, выложенными шишками, галькой, спилами деревьев, сосновыми иголками.

Проект первого на Северном Кавказе экопарка осуществляется за счет Фонда президентских грантов. Минтуризма оказывает всестороннюю поддержку проекту, разрабатывает экомаршруты. Праздник открытия экопарка пройдет при содействии министерства и включен в Календарь событий на этот год.

"Каменный хаос" на северном склоне горы Стрижамент. Фото с сайта stavtourism.ru

Аномальный «холодильник»

В прошлом году минтуризма СК приняло активное участие во Всероссийском конкурсе «Зеленый маршрут», который проводило Минкультуры РФ. Результатом стала разработка нового интересного и познавательного экомаршрута по горе Развалка в Железноводске.

Инициативная группа минтуризма прошла по 7-километровой тропе, вместе с администрацией курорта убрали мусор и отметили достопримечательности. Получилась экскурсия-квест «Тайны Спящего льва». Так гору Развалка называли в XIX веке - одна ее часть больше другой и напоминает голову лежащего льва.

Гора открывает свои тайны для внимательных: здесь есть пещера, где была стоянка древнего человека, Графский родник с ледяной водой, грот и пещера летней мерзлоты. Ученые до сих пор изучают феномен горы, на отдельных участках которой даже в жару сохраняется холод до -1 градуса по Цельсию. Это явление не имеет аналогов. Многолетний «холодильник» повлиял на флору и фауну: здесь растут не характерные для КМВ рябины и березы, бегает снежная полевка.

Сотрудники минтуризма во время похода отсняли фото- и видеоматериал, собрали информацию, которая ляжет в основу аудиогида по маршруту.

Больше троп, хороших и разных

Создание экотроп, информационное сопровождение с рассказом о встречающихся растениях и животных - возможность помочь туристам в походе и в то же время обратить их внимание на необходимость бережно относиться к природе.

Первая экотропа на Ставрополье была открыта в 2017 году в государственном природном заказнике на горе Стрижамент: 12 км мимо Каменного хаоса, караулки времен 1902 года, вольера с пятнистыми оленями, реликтового букового леса.

В прошлом году здесь же проложили малую экотропу, около 5 км - для тех, кто только начинает путешествовать.

В минтуризма отметили, поскольку Стрижамент теперь хорошо подходит для работы со школьниками, экскурсии по экотропе включили в План основных мероприятий по проведению Года детского туризма в Ставропольском крае в 2019 году, утвержденный губернатором.

Работа по созданию экотроп продолжается: обустраиваются маршруты в заказнике «Сотниковский» в Благодарненском районе, в Эммануэльевском урочище в Ставрополе. В сотрудничестве с общественными организациями и минприроды края ширится сеть экотроп на горах Бештау, Железная, Развалка. Кроме того, разрабатывается проект по созданию велотерренкура вокруг горы Бештау.

В соответствии со Стратегией развития туризма в РФ до 2020 года минтуризма края продолжает работу по внедрению системы навигации для туристов. В декабре прошлого года установлены информационные баннеры на экотропе «Тайны Спящего льва» на горе Развалка и в Ставрополе на территории уникального, единственного в крае, природно-археологического музея под открытым небом, памятника археологии федерального значения «Татарское городище».

Каждая из 17 гор-лакколитов притягательна по-своему. Фото с сайта stavtourism.ru

ВАЖНО!

По поручению губернатора Владимира Владимирова на два ближайших года правительство края разработало и утвердило План мероприятий («Дорожную карту») по развитию экологического туризма на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) краевого значения в Ставропольском крае.

Согласно этому документу в крае формируют перечни ООПТ, в которых возможно осуществление экотуризма, разрабатывают памятки с правилами поведения, министерство туризма составляет экскурсионные программы, идет работа со школьниками.

Чтобы обеспечить безопасность при прохождении экомаршрутов, минтуризма совместно с минприроды СК разработали и направили в адрес краевых турорганизаций памятку безопасного отдыха в заказниках. А в апреле между этими двумя министерствами подписано Соглашение о взаимодействии в области экотуризма, экологического воспитания и просвещения.

КСТАТИ

Минтуризма проводит конкурс на лучший экомаршрут «Бережно шагай по Ставрополью!», участвовать в котором могут все желающие. Нужно найти новое направление в рамках экотуризма, изучить его и прислать в министерство представление маршрута вместе с фото- и видеоматериалами.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

На Ставрополье 107 особо охраняемых природных территорий, в том числе 41 природный заказник и 66 памятников природы, относящихся к объектам общенационального достояния. Общая площадь - более 100 000 га.