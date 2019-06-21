Дом на Набережной, биография Венички и описание ста языков мира претендуют на звание лучшей просветительской книги

Премия "Просветитель" объявила длинный список лучших научно-популярных книг этого года.

Из 180 поданных на конкурс заявок жюри выбрало 25 книг и в их число вошли наши старые знакомые.

Например, "невозможная" биография Венедикта Ерофеева. До сих пор в среде филологов считалось, что написать биографию Венички невозможно, поскольку он наплодил о себе столько мифов, что черт ногу сломит, однако Олег Лекманов, Михаил Свердлов и Илья Симановский взялись за сложное дело и справились настолько успешно, что биография вошла еще и в шорт-лист "Большой книги".

Вместе с Олегом Лекмановым наши корреспонденты ходили на прогулку по веничкиным местам, и если вы еще не прочли книгу, то можете хотя бы погулять с нами вот здесь.

Еще один давний друг "Комсомолки", филолог Максим Кронгауз вместе с филологами Александром Пиперски и Антон Сомин - номинирован за книгу "Сто языков". Филологи собрали самые интересные факты о ста языках мира, в том числе - о языке пираху, о котором ученый так любит рассказывать на лекциях. Представители народа пираху не пользуются числительными, не говорят о том, что произошло в прошлом, а словарь пирахан сопоставим со словарем одной героини Ильфа и Петрова.

Частый гость "КП", ученый и просветитель Владимир Сурдин вошел в "лонг" с книгой "Астрономия. Популярные лекции". И, конечно, не мог минуть список нашумевший фолиант Юрия Слезкина, о котором интеллектуалы говорят не умолкая последние три месяца. "Дом правительства. Сага о русской революции" американского историка, профессора университета Беркли посвящен обитателям Дома на Набережной. Тысячестраничный опус, который профессор сам перевел на русский язык, называют одновременно и историческим документом, и прекрасной русской прозой, сравнивая с "Архипелагом ГУЛАГом" Солженицына и с "Жизнью и судьбой" Гроссмана.

Подробнее о книгах, номинированных на премию, можно узнать из ролика, снятого "Просветителем".

Длинный список премии "Просветитель" 2019 года.

Короткий список премии «Просветитель» будет объявлен в октябре 2019 года, а церемонию награждения лауреатов ждем 21 ноября.

Длинный список премии "Просветитель"

1 Сергей Алексашенко. Русское экономическое чудо. Что пошло не так? — М.: АСТ, 2019

2 Евгений Анисимов. Держава и топор. Царская власть, политический сыск и русское общество в XVIII веке. — М.: НЛО, 2019

3 Павел Бранд. На нервной почве. — М.: АСТ, 2019

4 Вадим Волков. Государство. — СПб: Издательство ЕУСПб, 2018

5 Александр Долинин. Комментарий к роману Владимира Набокова «Дар». — М.: Новое издательство, 2019

6 Ляля Кандаурова. Полчаса музыки. Как понять и полюбить классику. — М.: Альпина Паблишер, 2019

7 Елена Клещенко. ДНК и ее человек. Краткая история ДНК-идентификации. — М.: Альпина нон-фикшн, 2019

8 Максим Кронгауз, Александр Пиперски, Антон Сомин. Сто языков. — М.: АСТ, 2018

9 Аркадий Курамшин. Элементы. Замечательный сон профессора Менделеева. — М.: АСТ, 2019

10 Алексей Левинсон. Как считают рейтинг. — Минск: Дискурс, 2018

11 Михаил Левицкий. Карнавал молекул. Химия необычная и забавная. — М.: Альпина нон-фикшн, 2019

12 Владимир Липунов. От Большого Взрыва до Великого Молчания. — М.: АСТ, 2018

13 Олег Лекманов, Михаил Свердлов, Илья Симановский. Биография: Венедикт Ерофеев. Посторонний. — М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2019

14 Елена Осокина. Алхимия советской индустриализации. Время Торгсина. — М.: НЛО, 2019

15 Алексей Паевский, Анна Хоружая. Вообще чума! История болезней от лихорадки до Паркинсона. — М.: АСТ, 2018

16 Михаил Полуэктов. Загадки сна. От бессонницы до летаргии. — М.: Альпина нон-фикшн, 2019

17 Павел Руднев. Драма Памяти. Очерки истории российской драматургии. — М.: НЛО, 2018

18 Лев Симкин. Собибор / Послесловие.

19 Тим Скоренко. Изобретено в СССР. История изобретательской мысли с 1917 по 1991 год — М.: Альпина нон-фикшн, 2019

20 Юрий Слезкин. Дом правительства. Сага о русской революции.

21 Владимир Сурдин. Астрономия. Популярные лекции. — М.: Издательство МЦНМО, 2019

22 Петр Талантов. 0,05. Доказательная медицина. От магии до поисков бессмертия.

23 Михаил Шифрин. 100 рассказов из истории медицины. Величайшие открытия, подвиги и преступления во имя вашего здоровья. — М.: Альпина Паблишер, 2019

24 Юлия Щербинина. Злоречие. Иллюстрированная история. — М.: Неолит, 2019

25 Это точно. Чертова дюжина комиксов о науке и ученых. — М.: Эксмо, 2018