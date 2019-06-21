2019-06-21T16:40:51+03:00
Звезды

Кирилл Плетнев снимет кино про человека, который разгуливает в шкурах, и пробует на вкус куриный помет

Популярный актер всерьез занялся режиссурой
Татьяна ЗИМНЯЯ
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Кирилл Плетнев написал сценарий семейной комедии «Мой папа- вождь»Кирилл Плетнев написал сценарий семейной комедии «Мой папа- вождь»Фото: Личный архив
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Кирилл Плетнев (он снял как режиссер восемь фильмов, а уж во скольких фильмах снялся как актер и не сосчитать) написал сценарий семейной комедии «Мой папа- вождь». И сейчас ищет деньги на реализацию своего замысла. Само собой, режиссером будущей картины он видит себя.

Съемки фильма «Мой папа — вождь» планируются в Крыму и Краснодарском крае.

В маленьком портовом городке живет семья Петровых. Но случилась трагедия - отец семейства, моряк дальнего плавания Владимир Петров, во время торгового рейда пропал без вести, вероятно, его смыло волной в море!

Дома остались безутешная вдова Зинаида, которая накануне рейса обнаружила, что беременна. Долгожданного ребенка моряк Петров так и не увидел. В честь геройского отца сына назвали - Володя-младший!

Особое внимание Зинаиде уделял лучший друга Владимира - старпом Сергей. Вот только с Володей-младшим Сергею наладить отношения никак не удавалось.

Тем не менее жили они не тужили, пока одним сентябрьским утром во двор к Петровым не зашел странный человек: в набедренной повязке, на голове - ирокез, а всё тело покрыто татуировками. В носу - кольцо, а за плечами – копье. К поясу приторочен короткий, но очень острый топор и несколько бамбуковых трубок непонятного назначения.

Подойдя к дому Петровых, это человек встал на колени и ….заплакал.

Это был никто иной как тот самый «погибший» Владимир Петров. Как выяснилось, в океане его подобрало какое-то африканское племя, у которого Владимир провёл долгих девять лет.

Но дома такому одичавшему Владимиру не обрадовались. И как жить с человеком, который разгуливает в шкурах, пробует на вкус куриный помет, показывает людям при встрече язык, потому что именно так здороваются в его племени, а все проблемы пытается решить посредством топора. Новоявленный папа пытается заниматься воспитанием сына, но все идет не по плану.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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