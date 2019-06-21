"Лимфома агрессивная": у рэпера Саши Скула нашли рак

У рэпера Саши Скула диагностировали онкологическое заболевание. Музыкант проходит курс агрессивной химиотерапии.

Тагир Маджулов, известный как рэпер Саша Скул, заявил о проблемах со здоровьем. У артиста диагностирован рак лимфатической системы. "Словить такую болячку я бы никому не пожелал... Это не то, что обычной болезнью болеть. Это когда сама твоя реальность болеет. Просто вся жизнь и реальность изменились и стали напоминать ночной кошмар. Только ты не во сне, а это все наяву", - пишет исполнитель в своем блоге.

Музыканта поддерживают возлюбленная Лиза и мама. Ни рэпер, ни его близкие не догадывались о том, что причиной внезапной потери веса музыканта стала злокачественная опухоль.

tiagotuprimi Шесть дней домашнего восстановления...

Скул очень переживает за близких: "Сердце кровью обливается из-за любимой Лизы и мамочки. Мое состояние после химии видеть в первую очередь им, возить на инвалидной коляске, жить в унылой больнице, пока худо-бедно не приду в себя. Я должен держаться, должен справиться... Все будут жить в этой новой садистской реальности, даже находить свои маленькие радости и поводы улыбнуться. Главным поводом, конечно, будешь больной ты. Тебе будет хотеться, чтобы они бросили тебя и зажили нормально, у них то есть такая возможность. А они не будут уходить. Или будут. Или будут, но потом, никому не известно. Как никому не известно, вылечишься ты или нет, что с тобой будет от химии, станет легче или ухудшится".

Рэпер не скрывает, что ему, как и любому человеку, у которого диагностировали онкологию, по-настоящему страшно: "Ты боишься остаться один... Это просто не пережить одному, кто-то будет добровольно делить этот кошмар с тобой и чем больше будет таких, тем больше тебе повезло и проще будет. А если таких не будет, то тебе... все".

tiagotuprimi Саша Скул

Скул обещал бороться с болезнью. "Битва будет тяжелой и беспрерывной в течении полугода точно. Лимфома агрессивная, химиотерапия, соответственно, тоже.. Не могу себе позволить дать слабины, а тем более опустить руки. Наверное, чем тяжелее битва, тем выше награда", - поделился Саша Скул.

Из-за химиотерапии у артиста начали выпадать волосы. Но это его не сильно беспокоит. Он решил побриться налысо. Даже в тяжелом состоянии музыкант старается заниматься любимым делом. Саша записал два трека. Сейчас он находится дома перед новым курсом химиотерапии.

Артиста поддержали поклонники и коллеги. Дочь Валерии давно дружит с рэпером. Анна Шульгина сообщила о скором благотворительном концерте, посвященном хип-хоп-исполнителю. "Друзья, у музыканта, рэпера Саши Скула, обнаружили рак лимфатической системы. Саше нужна наша моральная и финансовая поддержка. Команда близких ему людей решила провести большой концерт в поддержку Саши Скула. Собранные деньги полностью пойдут на лечение", - обратилась она к подписчикам своего блога.