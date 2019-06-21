2019-06-21T17:10:59+03:00
Политика

«Грязная и отвратительная провокация»: Госдума отреагировала на вынужденную отставку спикера парламента Грузии

Ираклий Кобахидзе покинул пост из-за антироссийских беспорядков
Ася ХОВАНСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид СлуцкийГлава Комитета Госдумы по международным делам Леонид СлуцкийФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В Госдуме отставку спикера грузинского парламента Ираклия Кобахидзе назвали следствием антироссийской провокации.

- Отставка спикера парламента Грузии Ираклий Кобахидзе стала следствием грязной и отвратительной провокации антироссийских сил. Авторы этого сценария находятся за пределами Грузии. Цель всего этого - еще больше развести Тбилиси с Москвой. Это выигрышно исключительно тем деструктивным силам на Западе, которые хотели бы видеть более радикальной сегодняшнюю Грузию, которые не хотят допустить восстановления российско-грузинских отношений, - заявил в пятницу глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Напомним, протесты в Тбилиси вспыхнули накануне после нападения радикалов на российскую делегацию в парламенте. Оппозиционные депутаты возмутились тем, что президент Межпарламентской ассамблеи православия, депутат Госдумы Сергей Гаврилов во время проведения ее сессии занял место спикера парламента. Тот сам находился в отъезде, а Гаврилова усадила в это кресло принимающая сторона, однако подстрекателей это не интересовало. Заседание прервали, протест организованно вылился на улицу, в результате которого пострадало 240 человек. Беглый экс-президент Грузии Михаил Саакашвили назвал беспорядки восстанием против «пророссийской политики режима Бидзины Иванишвили» и посулил Грузии «скорое освобождение».

- Никто не учитывает, что в этот момент спикер Кобахидзе находился в Баку, он не мог повлиять на ход событий. Не исключено, что если бы он был на месте, он сдержал бы радикалов. Момент был рассчитан верно, все последующие события были инсценированы извне. К сожалению, здравые умы грузинской политики не смогли всему этому противостоять, - заключил Слуцкий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Москве происходящее в Грузии назвали кошмарной провокацией

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала ситуацию с беспорядками, которые накануне произошли в центре Тбилиси (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Владимир Владимирович, можете занять 350 тысяч?». 14 неожиданных СМС, которые пришли на прямую линию Владимира Путина
Во время Прямой линии на экранах зала, где она шла, высвечивались вопросы, присылаемые по СМС в режиме реального времени. "Комсомолка" собрала самые характерны из них [видео]
Новости 24
Проводится доследственная проверка по факту жесткой посадки вертолета Ми-2
Рубль теряет в стоимости после значительного роста накануне
Американские военные на учениях НАТО в Румынии вторглись в частные угодья
МВД выявило нарушения в работе задержавших Голунова полицейских
Погранслужба Крыма фиксирует рост туристического потока из Украины
Трамп отменил приказ о нанесении ударов по Ирану за 10 минут до атаки
В Испании обнаружили саркофаг возрастом почти в две тысячи лет
В США прогремел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе
Песков: в России крайне обеспокоены ситуацией вокруг Ирана
ЦБ не нашел банков, соответствующих требованиям кибербезопасности
В Госдуме жестко отреагировали на происходящее в Грузии
В МИД Китая назвали успешным визит Си Цзиньпина в Пхеньян
Коллеги Рольника предположили, что он выпил алкоголь с незнакомцами
Иран принял решение не сбивать летевший за беспилотником самолет США
Ночь на 22 июня станет самой короткой в этом году
Министр обороны Украины: киевские силовики не откажутся от обстрелов в Донбассе
На юбилейный фестиваль «Нашествие» соберутся более 150 артистов
В Совфеде объяснили почему Трамп не стал наносить удары по Ирану
Спикер грузинского парламента ушел в отставку
Песков: Кремль готов к обмену заключенными с Украиной