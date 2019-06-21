«Дочка» «Ростеха» отказалась от покупки BMW за 12 млн рублей после огласки скандала

«Ростех» угодил в эпицентр очередного скандала! Конструкторское бюро приборостроения им. Шипунова, которое входит в госкорпорацию Сергея Чемезова, объявило о готовности обзавестись лимузином марки BMW за 12,3 млн. рублей. Среди заявленных характеристик элитного авто — белый салон, холодильник, 16 динамиков... Не понять - для руководства конструкторского бюро это средство передвижения или дискотека на колеса?

Но скандальная сделка сорвалась.

«От планов пришлось отказаться, так как информация о расточительной закупке попала в СМИ, а на аукцион заявился лишь один участник», - сообщает первое антикоррупционное агенство Pasmi.ru.

В головном предприятии института журналистов заверили, что в плане закупок такой статьи больше нет. Но осадочек-то остался. Коллеги-журналисты выяснили, что у официального дилера BMW цена на автомобиль в указанной выше комплектации начинается от 8,2 млн. рублей.