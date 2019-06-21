Вера Сторожева восстановит Москву 1941-го года

Немецкие войска подступают к Москве, в это время младший лейтенант НКВД Мария Петрова по заданию руководства отправляется к слепой старице. Слава о ясновидящей ходила по Москве и раньше, но с началом войны к ней потянулись толпы посетителей в надежде узнать о судьбе своих близких.

После Марии к старице отправляется Сталин с намерением узнать, будет ли Москва взята фашистами…

Старица предсказывает победу СССР в войне и дает Сталину совет: если он хочет уберечь Москву от врага, он должен разрешить молебны, а столицу обнести чудотворной иконой Тихвинской Божьей Матери. Однако икона находится в подмосковном городе, уже оккупированном врагами.

Мария получает задание: во главе диверсионной группы вывезти икону и доставить ее в Москву.

Ценой риска и больших человеческих жертв она выполняет задание.

- Киносюжетов об обороне Москвы не так много. А уж фильмов о том, как жила Москва осенью-зимой 1941-го, когда весь город был задекорирован, по-моему, нет вообще, - говорит руководитель продюсерского центра «Хорошо Продакшн» Наталья Иванова. - Стены Кремля были задекорированы под обычные дома, над Большим театром выросла надстройка в полтора этажа. Над Мавзолеем построили два этажа декораций. Тверская улица с двух сторон была завалена дровами, словно противотанковыми ежами. Все это мы будем воссоздавать в своем фильме. Очень хочется показать подвиг простых москвичей, которые вышли защищать родной город.

Кто будет играть главную героиню - Марию, атеистку и сотрудницу НКВД, сознание которой к финалу фильма меняется, пока неизвестно.