Миллионы красных гвоздик

Екатерина Круглова, исполнительный директор Благотворительного фонда «Память поколений» - организатора акции, рассказала о том, почему важна осознанная благотворительность в России именно сегодня и как небольшие личная помощь от каждого из нас способна творить великие дела для тысяч человек.

- Екатерина, перед тем, как мы обсудим акцию «Красная гвоздика», расскажите немного нашим читателям о деятельности фонда: как и когда он появился, чем занимается?

- Фонд «Память поколений» появился 22 июня 2015 года, и эта дата была выбрана не случайно, конечно. Именно в этот день началась Великая Отечественная война, именно он стал в последствии Днем памяти и скорби, когда каждый из нас вспоминает погибших героев. Так как наш Фонд помогает ветеранам боевых действия, 22 июня для нас вдвойне особая дата.

Мы работаем над формированием и развитием осознанной благотворительности среди граждан России, а также реализовываем социальные проекты, направленные на привлечение внимания к проблемам ветеранов всех боевых действий и развитие традиции круглогодичной помощи этим людям. Почему мы говорим отдельно про осознанную благотворительность? Потому что верим в то, что когда человек делает что-то обдуманно, то это всегда имеет больший эффект и лучший результат, чем, когда он действует «на автомате»: чтобы сделать взнос в официальный фонд вам нужно погрузиться в проблематику, которую он поднимает, ознакомиться с его деятельностью и отчетностью - это не секундный эмоциональный порыв, а продуманная деятельность. Изучив все факты о фонде, человек может быть уверен, что его средства пойдут на оказание помощи подопечным, а не на другие цели.

Задач у Фонда огромное множество: это и своевременная медицинская и психологическая поддержка, и формирование в обществе образа ветерана, дающего пример мужества, и сохранение памяти о подвигах наших героев.

Благодаря столь многогранной деятельности наши проекты нельзя назвать однотипными – они все совершенно разные. К примеру, уже четвертый год подряд мы проводим всероссийскую акцию «Красная гвоздика», которая неизменно проходит под девизом «Я помню. Я помогаю». Главная цель акции – сохранить воспоминания о героях, которые есть в каждой семье, а также улучшить жизнь ветеранов ВОВ и других боевых действий.

Помимо этого, третий год мы организуем всероссийский фотопроект «Герои России, какими их не видел никто» - через истории и фотографии ветеранов всех боевых действий мы можем говорить с посетителями выставки о многом: это и сила человеческого духа, и формирование судьбы каждого, кто столкнулся с войной, и то, как появляются герои – героизм очень интересная тема для обсуждения, на мой взгляд, так как это всегда дело определенного случая.

Еще один проект – это онлайн-платформа Ветераны.рф: с ее помощью любой ветеран боевых действий может узнать о льготах, а также обратиться абсолютно за любой помощью и консультацией.

- Вы упомянули несколько активностей Фонда, и среди них – акция «Красная гвоздика»: давайте вплотную перейдем к ней – скоро 22 июня, День Памяти и скорби, и окончание акции.

- Да, все верно - 22 июня завершается наша ежегодная акция. Каждый год с мая по июнь наш Фонд распространяет значки в виде гвоздики через волонтеров, а также партнеров акции. Все собранные средства направляются на оказание высокотехнологичной медицинской помощи ветеранам.

У акции очень много партнеров, поддерживающих ее - компаний и движений, чьи внутренние ориентиры и жизненные ценности совпадают с нашими. К примеру, неоценимый вклад в реализацию акции вносят участники Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». В этом году к ним в 19 регионах страны присоединились «серебряные волонтеры». Для небольшой справки: «Серебряное волонтерство» – это проект федеральной программы «Молоды душой», которая направлена на развитие добровольчества среди граждан старше 50 лет. Они помогают как в распространении значков, так и в оказании помощи ветеранам.

- Какими результатами акции за прошлый год вы можете поделиться?

- В 2018 году «Красная гвоздика» прошла в 80 субъектах Федерации. Тогда нам удалось реализовать более миллиона значков, и в результате собрать более 22 млн руб. По результатам акции в рамках сотрудничества с «Волонтерами Победы» была оказана помощь 60 ветеранам Великой Отечественной войны и на оснащены госпитали ветеранов войн в Волгограде, Вологде, Улан-Удэ и Оренбурге, где были оборудованы операционные и реабилитационные кабинеты, оснащены больничные палаты.

В том же году, в преддверии 9 мая, Фонд поддержал ежегодный концерт «Спасибо за верность, потомки!», который прошел в Кремле под руководством народного артиста СССР Василия Ланового. Не случайно в декорации сцены был помещен символ акции – красная гвоздика, а волонтеры распространяли значки среди гостей. Все участники концерта вышли на сцену с значком на груди, поддержав тем самым акцию.

При этом акцию поддержали и другие звезды - они сделали публикации со значком в социальных сетях с хэштегом #красная гвоздика: к акции присоединились такие известные медийные персоны, как Александр Овечкин, Николай Басков, Катерина Шпица, Наталья Медведева, Митя Фомин и другие. Кстати, в тот год в День памяти и скорби государственные деятели более 45 субъектов Федерации надели значки на протокольные мероприятия.

- Что нового произошло в этом году в рамках акции?

- В этом году акция «Красная гвоздика» охватила уже все регионы страны без исключения – это большая победа для нас, к которой стремился каждый сотрудник Фонда.

Помимо этого, нам удалось реализовать уникальную для российского футбола активность: 5 мая на матче российской Премьер-лиги акцию поддержали футболисты ЦСКА и «Динамо» – на их форме была красная гвоздика, матчу предшествовала минута молчания в память о погибших в годы войны, а первый удар по мячу сделал наш подопечный - ветеран Великой Отечественной войны Василий Литовка. Во время матча каждый болельщик мог приобрести за любое пожертвование у волонтеров «Красную гвоздику», тем самым присоединиться к акции лично.

Также в этом году Благотворительный фонд «Память поколений» и Сбербанк запустили уникальный проект «Банк памяти», приуроченный к Дню Победы, но работающий круглый год. Его задача – создать современную цифровую базу данных о тех людях, которые сражались за Родину на фронтах Великой Отечественной войны. Платформа «Банк памяти» объединяет разрозненную информацию о ветеране в один профиль и генерирует видеоклип о фронтовике, его боевом пути. Полученным видео можно поделиться в социальных сетях или сохранить для личного пользования. Фотографии, письма, бумажные документы недолговечны, а электронный «Банк памяти» навсегда сохранит историю о каждом герое войны.

Но на этом мы не останавливаемся и открываем для себя новые грани коммуникации с нашей аудиторией, затрагиваем новые темы, касающиеся сохранения памяти и подвигах наших предков. К примеру, совсем недавно прошел паблик-ток в Музее Победы с родителями, представителями СМИ и блогерами, о том, как говорить с детьми о войне – данная дискуссия прошла, конечно, в рамках акции «Красная гвоздика». В дискуссии приняли участие амбассадор нашего Фонда и известная телеведущая Юлия Барановская, психолог Лариса Суркова, блогер Оксана Дмитрова и я, конечно. Это абсолютно новый и необычный для нас формат. Но нам кажется, что поднятая нами тема чрезвычайно важна для каждого из нас, так как наши дети будут передавать новому поколению знания об исторических событиях нашей страны. Необходимо сохранять памятные события в исходном ключе, бережно относиться к тем, кто рискует жизнью ради мирного неба над нашей головой.

- Теперь немного о цифрах: сколько в среднем жертвует один человек в Фонд? И правда ли, что даже небольшая сумма способна помочь вашим подопечным?

- В среднем физические лица перечисляют 100 рублей. И, конечно, 100 рублей – это не минимальная сумма пожертвований, но даже суммы меньше являются значимыми: не всегда для помощи нужны огромные деньги, иногда требуется, к примеру, покупка лекарств – это не миллионы рублей, но для каждого подопечного Фонда это могут быть весьма весомые затраты.

С каждым годом становится все меньше ветеранов ВОВ и лиц, приравненных к этой категории граждан, только вдумайтесь: в следующем году мы празднуем 75-летие Победы – за это время выросло не одно поколение. Несмотря на это, ветеранам все равно нужна наша поддержка, забота и внимание. Многие приняли участие в нашей акции в этом году, но нам хотелось бы, чтобы каждый из нас присоединился к ней и в следующем: увидев волонтеров, распространяющих значки «Красная гвоздика», вспомните, что независимо от суммы пожертвования, приобретая значок, вы вносите огромный вклад в общее дело, помогая ветеранам своей страны.